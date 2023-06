Einen Tag nach dem Vorbereitungsstart in die neue ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/2024 vermeldet Austria Klagenfurt den ersten Sommer-Neuzugang: Iba May kommt vom (Berliner) Wannsee an den Wörthersee. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wechselt zu den Violetten und erhält beim Tabellensechsten der abgelaufenen Spielzeit einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS allgemein.

"Er ist erstklassig ausgebildet worden, körperlich robust und brennt"

Austria Klagenfurt-Präsident Herbert Matschek: „Mit Iba May bekommen wir einen Spieler dazu, der alles mitbringt, um unser Team zu verstärken. Er ist erstklassig ausgebildet worden, körperlich robust und brennt darauf, seine Klasse wieder auf hohem Niveau unter Beweis zu stellen. Wir sind von seinen Qualitäten vollauf überzeugt."

Peer Jaekel, Head of Football bei Austria-Gesellschafter SEH Sports & Entertainment Holding, war bis Mitte Mai als Geschäftsführer beim FC Viktoria 1889 Berlin tätig und hatte May im vergangenen Winter unter Vertrag genommen. „Zu diesem Zeitpunkt war es schon der Plan, Iba nach einer Verletzung für Klagenfurt aufzubauen. Es war uns klar, dass die Regionalliga zu klein für ihn sein würde - und das hat er vom ersten Tag an gezeigt. Wir sind sicher, dass er eine sehr gute Rolle bei der Austria einnehmen kann“, so Jaekel.



Im Alter von 15 Jahren war May von seinem Heimatverein Tennis Borussia Berlin in die Akademie des VfL Wolfsburg gewechselt. Dort spielte er für die U17 und U19 sowie die Amateure, ehe sich der 1,83 Meter-Mann im Sommer 2022 Eintracht Braunschweig anschloss. Mit den "Löwen" aus Niedersachsen feierte er den Aufstieg in die 2. Liga. Nach einer längeren Verletzungspause lief der Mittelfeld-Allrounder im Frühjahr für Viktoria Berlin, den Partnerverein der Austria, auf.



Für den gebürtigen Berliner stehen in Deutschland 6 Zweitliga-Einsätze, 9 Partien in der 3. Liga, 74 Spiele in der Regionalliga sowie 27 Matches in der Junioren-Bundesliga zu Buche. Seine Jugendvereine sind: Tennis Borussia Berlin (-2013), VfL Wolfsburg (2013-2017).

Anfang Mai hatte May bereits als Gast am Training der Violetten unter Chefcoach Peter Pacult teilgenommen und einen sehr positiven Eindruck hinterlassen.

„Die Austria hat sich in den zurückliegenden Jahren hervorragend entwickelt"

„Die Austria hat sich in den zurückliegenden Jahren hervorragend entwickelt und ich freue mich darüber, nun ein Teil des Klubs zu sein. In der Mannschaft habe ich mich direkt sehr wohlgefühlt und ich werde alles dafür geben, um mit den Jungs erfolgreich zu sein. Ich bin bereit für diesen wichtigen Schritt in meiner Karriere“, blickt Iba May auf seine Zeit in Klagenfurt voraus.



Nachdem er am Sonntag in Klagenfurt eingetroffen war, absolvierte May am Montag den Medizin-Check und unterschrieb im Anschluss den Vertrag. Der Sommer-Zugang wird am heutigen Dienstag auf der Anlage des SV Viktoria Viktring erstmals mit seinen neuen Kollegen den Trainingsplatz betreten.

Schon zum Auftakt am Montag begrüßte Chefcoach Peter Pacult die Rückkehrer Nikola Djoric, Turgay Gemicibasi, Fabio Markelic und Patrick Hasenhüttl, die nach ihren Leihen im Ausland wieder im Aufgebot der Violetten stehen.

Servus, Iba! 👋🏼



Der 25-jährige Mittelfeldspieler Iba May unterschreibt am Wörthersee einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.



Alle Infos zum Transfer: https://t.co/9wjyPUaBpb#SKA #may2025 pic.twitter.com/IoITEzmllc — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) June 27, 2023

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt