Nach den bisherigen Sommer-Neuzugängen Fally Mayulu, Dennis Kaygin und Nenad Cvetkovic gibt es beim SK Rapid Wien nun einen Abgang zu vermelden: Renè Kriwak wechselt nach eineinhalb Vertragsjahren bei den Grün-Weißen, die gesamte letzte Spielzeit war der 24-jährige, 1,98 Meter große Stürmer an den TSV Hartberg verliehen, mit sofortiger Wirkung in die zweite niederländische Spielklasse zum FC Dordrecht. Über die Ablösemodalitäten wurde mit dem niederländischen Klub Stillschweigen vereinbart. Siehe auch aktuelle SOMMER-TRANSFERS der Admiral Bundesliga.

Erstmals Auslands-Station für Sturm-Hüne René Kriwak

Für die Bundesliga-Mannschaft des SK Rapid kam Renè Kriwak auf insgesamt 6 Pflichtspieleinsätze. Vermehrt Spielpraxis sammelte der großgewachsene Mittelstürmer in der Admiral 2. Liga beim SK Rapid II, für welche der 24-Jährige saisonübergreifend in 15 Ligaspielen 8 Treffer erzielen konnte.

Nach seiner Leihe beim TSV Hartberg schließt sich der 24-Jährige zur neuen Saison erstmals in seiner Karriere einem ausländischen Verein an und wird in Zukunft für den FC Dordrecht auf Torjagd gehen!

Der SK Rapid wünscht Renè nur das Beste auf seinem weiteren Karriereweg. 🍀



Fotocredit: GEPA-ADMIRAL