Fünf Sommer-Neuzugänge, davon allein vier am gestrigen Montag, konnte der CASHPOINT SCR Altach bereits fixieren. Mit Mohamed Ouedraogo wird nun ein weiterer Akteur von den Juniors hochgezogen und ist ab sofort Teil des ADMIRAL Bundesliga-Kaders der Vorarlberger. Siehe auch Sommer-Transfers allgemein.

"Hat Talent bei Juniors-Team mehrfach unter Beweis gestellt"

Der 20-jährige Linksverteidiger aus Burkina Faso war Anfang Februar von seinem Heimatverein SC Majestic nach Altach gewechselt. Im zurückliegenden Halbjahr kam der Juniorennationalspieler zu acht Einsätzen in der vn.at-Eliteliga.Bereits in den vergangenen Monaten durfte Ouedraogo immer wieder in der Bundesligamannschaft mittrainieren, ab sofort gehört er fix zum Aufgebot von Joachim Standfest. Sein Vertrag beim CASHPOINT SCR Altach läuft bis Sommer 2026.

Roland Kirchler, SCRA-Sportdirektor: „Mohamed Ouedraogo ist wie Djawal Kaiba ein sehr talentierter, aber eben auch noch junger Spieler, den wir nach und nach an unsere Bundesligamannschaft heranführen wollen. Er hat sein Talent bei unserem Juniors-Team in den vergangenen Monaten schon mehrfach unter Beweis gestellt und bekommt die Zeit, die er braucht, um sich an das höhere Niveau zu adaptieren.“

Mohamed Ouedraogo: „Ich bin überglücklich und dankbar, dass ich nun Teil des Bundesligakaders des CASHPOINT SCR Altach bin. Ich bin bereit, hart zu arbeiten und mein Bestes zu geben, um die nächsten Schritte in meiner Entwicklung zu machen und dem Team zu helfen. Mein Dank gilt dem Verein, den Trainern und meinen Teamkollegen für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung.“

𝐒𝐩𝐢𝐞𝐥𝐩𝐥𝐚𝐧 𝐆𝐫𝐮𝐧𝐝𝐝𝐮𝐫𝐜𝐡𝐠𝐚𝐧𝐠 𝟐𝟎𝟐𝟑/𝟐𝟒 ⚫⚪



Wir starten mit einem Heimspiel gegen Meister @RedBullSalzburg in die neue Saison 2023/24! 💪 pic.twitter.com/JerPpcnI8L — SCR Altach (@SCRAltach) June 27, 2023

Fotocredit: SCRA