Am 3. Juni wurde WSG Tirol-Langzeittrainer Thomas Silberberger 50 Jahre jung...drei Wochen später feierte der SK Hippach seine 50er-Party und hatte dabei den ADMIRAL Bundesligisten als Ehrengast. Die Silberberger-Schützlinge bedankten sich mit einem 12:0-Testspielsieg. Am Samstag geht‘s in Ried im Zillertal für die Wattener weiter.

Justin Forst & Mahamadou Diarra mit Triplepack

Was haben WSG-Chefcoach Thomas Silberberger und der SK Hippach gemeinsam? Beide sind "Baujahr 1973" und somit 50 Jahre jung. Beim Testspiel gegen den Klub aus der Gebietsliga Ost sorgte der Bundesligist auf der 50er-Party vom SK Hippach nach drei harten Vorbereitungstagen mit 12 Toren für die ersten Glanzlichter.

Es war der erste Probegalopp der Wattener nach einer doch eher kurzen Sommerpause. Das erste Schaulaufen der alten und neuen Spieler, die mit einer beeindruckenden Leistung schon zu Beginn der Saison im präfrontalen Cortex von Thomas Silberberger ihre Spuren hinterlassen wollten, also in jenem Teil des Gehirns, der dafür ausschlaggebend ist, welche (Personal-)Entscheidungen der Cheftrainer künftig fällt.

Dem einen oder anderen dürfte das beim 12:0-Erfolg über den Verein aus der Tiroler Gebietsliga Ost wohl auch im Ansatz gelungen sein. Youngster Justin Forst beispielsweise, der gleich im ersten Saisonauftritt mit drei Volltreffern verdeutlichte, dass er bereit ist, den nächsten Schritt auf der Karriereleiter zu machen.

Oder Mahamadou Diarra, der 19-jährige Testspieler aus Mali, der in den zweiten 45 Spielminuten gleich drei Argumente für seine Verpflichtung beisteuerte. Und Luca Kronberger, der erste Neuzugang, der im Zillertal schon zu Beginn der Saison zwei Mal das tat, was man sich von ihm erwartet. Den ersten Treffer erzielte er schlappe sieben Minuten nach seiner Einwechslung.

Wenngleich nicht nur die Anzahl der Tore auf der 50-Jahr-Feier des SK Hippach die Herzen der Fußballfans höherschlagen ließ. Auch das Comeback von Spielmacher Sandi Ogrinec nach langer Verletzungspause war mit zunehmenden Spielverlauf von jener Qualität, die für Party-Stimmung sorgte und Lust auf mehr macht.

Am kommenden Samstag (17:30 Uhr) geht es beim zweiten Probegalopp von Müller & Co., wieder im Zillertal, zum Sportplatz nach Ried.

„Das Spiel hat seinen Zweck erfüllt"

SK Hippach - WSG Tirol 0:12 (0:6)

Dienstag, 27. Juni 2023 | Hippacher Lindenstadion

Tore: Forst (12./15./29.), Üstündag (19.), Ranacher (23.), Tomic (42.), Kronberger (53./66.), Diarra (56./78./88.), Ogrinec (72.).

Die WSG Tirol spielte: Paul SCHERMER (46. Benjamin OZEGOVIC); Kofi SCHULZ (46. Thomas GERIS), Marcel DOSCH (46. Felix BACHER), Dominik STUMBERGER (46. Osarenren OKUNGBOWA), Alexander RANACHER (46. David JAUNEGG); Raffael BEHOUNEK, Valentino MÜLLER (46. Johannes NASCHBERGER), Yannick VÖTTER (46. Sandi OGRINEC), Cem ÜSTÜNDAG (46. Luca KRONBERGER); Denis TOMIC (46. Julius ERTLTHALER), Justin FORST (46. Mahamadou DIARRA).

Thomas Silberberger (WSG-Cheftrainer) zum Spiel: „Das Spiel hat seinen Zweck erfüllt. Es war heute eine super Trainingseinheit für uns. Ein Kompliment an den SK Hippach. Die Organisation war super und die gegnerischen Jungs haben alles gegeben. Ich bin sehr zufrieden.“

Fotocredit: WSG Tirol/Hagleitner