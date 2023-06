Sommer-Neuzugang Nr.2! Die ‚Baustelle‘ im Tor von ADMIRAL Bundesligist WSG Tirol ist behoben. Mit dem 21-jährigen Adam Stejskal wechselt ein Torhüter-Talent vom FC Red Bull Salzburg nach Wattens. Siehe auch Sommer-Transfers allgemein.

Bis zum 22. Lebensjahr Österreicher gleichgestellt

Die WSG Tirol freut sich, mit Adam Stejskal (21) den zweiten Neuzugang für die kommende Saison begrüßen zu können. Der gebürtige Tscheche, der im Juli 2018 aus dem Nachwuchs des FC Brünn nach Salzburg übersiedelte, sich über die Red-Bull-Akademie und den FC Liefering bis in den Kader von RB Salzburg spielte, gilt laut Statut der österreichischen Bundesliga bis zum 22. Lebensjahr einem Österreicher gleich gestellt und besetzt somit in der kommenden Saison keinen Ausländerplatz.

Der 1,89 Meter große Torhüter, der in seiner Heimat von der U15 bis zur U20 alle Nationalmannschaften durchlief, schaffte es in der Saison 2021/2022 mit den Bullen als Stammtorhüter bis ins Finale der UEFA Youth League. In der vergangenen Saison stand er schließlich im Torhüter-Team der Roten Bullen, kam dabei allerdings zu keinem Pflichtspieleinsatz.

"Top ausgebildeter Spieler, der uns sofort weiterhelfen kann“

WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger: „Wir sind froh, dass wir jetzt die vakante Position des Torhüters schließen und mit drei Torhütern in die Vorbereitung gehen können. Adam ist ein top ausgebildeter Spieler, der uns sofort weiterhelfen kann.“

WSG-Sportdirektor Stefan Köck: „Adam ist ein hochtalentierter Tormann. Mit 21 Jahren hat er ein gutes Fußballer-Alter, mit 1,89 Meter eine perfekte Körpergröße. Zudem hat er einen tollen Werdegang hinter sich. Wir freuen uns, dass er sich uns angeschlossen hat.“

Adam Stejskal: „Ich freue mich extrem. Ich fühle mich hier sehr wohl und hoffe, der Mannschaft helfen zu können.“

OFFIZIELL: Adam #Stejskal verlässt den FC Red Bull Salzburg und wechselt fix zur @WSGTIROL.



Danke für deinen Einsatz, Adam!

Viel Erfolg bei deiner neuen Herausforderung! 💪 pic.twitter.com/rEShA15q6G — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) June 28, 2023

Fotocredit: Hagleitner/WSG Tirol