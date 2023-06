Das Sommer-Spielerkarussel beim CASHPOINT SCR Altach dreht sich weiter heftig. Nach 13 Abgängen vermelden die Vorarlberger heute ihren 7. Neuzugang: Gustavo Santos - ehemals bekannt unter seinem Künstlernamen "Balotelli" - unterzeichnet beim Vorjahres-Vorletzten der ADMIRAL Bundesliga einen Vertrag bis Sommer 2025, mit der Option auf eine weitere Saison im Rheindorf. Sie auch Sommer-Transfers allgemein.

"Sehr wuchtiger, schneller Stürmer - mit schnörkellosen Abschluss ausgestattet"

Der 27-jährige Angreifer ging im zurückliegenden Halbjahr für den FC Dornbirn in der ADMIRAL 2. Liga auf Torjagd und erzielte in 13 Pflichtspielen 8 Treffer (darunter den besonders für den FC Blau-Weiß Linz wertvollen gegen den GAK 1902, was den Oberösterreichern zum BL-Aufstieg verhalf) sowie einen Assist. Gustavos Vertrag bei den „Rothosen“ war nach der Saison ausgelaufen, der Brasilianer wechselt ablösefrei nach Altach.

Der 1,77 Meter große Stürmer war im Verlauf seiner Karriere unter anderem in Vietnam, bei verschiedenen Vereinen in seiner Heimat Brasilien und in Japan tätig. Seine bislang einzige Station in Europa vor seinem Intermezzo beim FC Dornbirn war der griechische Verein Apollon Larisas, wo er in der Saison 2019/20 spielte.

Gustavo wurde in der Vergangenheit "Balotelli" genannt. Hierbei handelt es sich um einen Künstlernamen, der ihm als junger Spieler verpasst wurde. Er möchte zukünftig wieder mit seinem bürgerlichen Namen Gustavo Santos angesprochen werden.

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Gustavo Santos bringt mit seinen Qualitäten noch einmal ein neues Element in unser Angriffsspiel und ermöglicht unserem Trainerteam noch mehr Variabilität. Er ist ein sehr wuchtiger und schneller Stürmer, der sich auf engem Raum behaupten kann und mit einem schnörkellosen Abschluss ausgestattet ist. Wir freuen uns, dass Gustavo den Weg ab sofort gemeinsam mit uns geht.“



Gustavo Santos: „Nach dem erfolgreichen Halbjahr in Dornbirn freue ich mich sehr darauf, nun den Schritt in die Bundesliga zu machen. Der SCR Altach ist ein sehr professioneller Club und hat mir das Gefühl gegeben, dass ich unbedingt hierherkommen möchte. Ich freue mich auf die Fans und kann es kaum erwarten, meine neuen Mannschaftskollegen kennenzulernen.“

𝐁𝐞𝐦 𝐯𝐢𝐧𝐝𝐨 𝐆𝐮𝐬𝐭𝐚𝐯𝐨 🖤



Fotocredit: SCRA