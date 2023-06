Der CASHPOINT SCR Altach freut sich mit Dejan Stojanovic und Paul Piffer zwei neue Torhüter präsentieren zu können. Stojanovic unterschreibt für zwei Jahre bis Sommer 2025, mit der Option auf eine weitere Saison. Piffer erhält einen Vertrag bis 2026.

Dejan Stojanovic, der 1,96 Meter groß ist, kehrt nach zwölf Jahren im Ausland wieder nach Vorarlberg zurück und wird fortan das Tor im Rheindorf hüten. Der erfahrene Schlussmann konnte in den vergangenen Jahren wertvolle internationale Erfahrungen sammeln. Nach seinen Stationen bei SW Bregenz, der Akademie Vorarlberg und dem FC Lustenau spielte Stojanovic unter anderem für renommierte Vereine wie den FC Bologna, FC Crotone, FC St. Gallen, FC Middlesbrough, FC Ingolstadt, FC St. Pauli und zuletzt für Jahn Regensburg. Stojanovic wechselt ablösefrei in die CASHPOINT Arena.

Piffer unterschreibt ersten Profivertrag

Mit Paul Piffer steht ein zweiter Vorarlberger Schlussmann ab sofort im Aufgebot des CASHPOINT SCR Altach. Piffer war zuletzt für die U18-Auswahl der Akademie Vorarlberg im Einsatz und stammt aus dem Nachwuchs des FC Hard. Der österreichische Nachwuchsnationalspieler soll behutsam herangeführt werden und über Einsätze bei den Juniors des SCR Altach seine Entwicklung vorantreiben.

Odehnal wird verliehen

Jakob Odehnal, der noch einen Vertrag bis Sommer 2025 besitzt, wird in der kommenden Saison leihweise für den FC Dornbirn auflaufen und Spielpraxis sammeln. Wir wünschen Jakob alles Gute für das kommende Zweitligajahr und freuen uns auf das baldige Wiedersehen.

Statements:

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Mit den Verpflichtungen von Dejan Stojanovic und Paul Piffer konnten wir zwei der drei Torwartpositionen mit unseren Wunschkandidaten besetzen. Dejan ist ein Vorarlberger, der einen großen Erfahrungsschatz mitbringt und bereit ist, in unserer Mannschaft Verantwortung zu übernehmen. Mit Paul konnten wir zudem einen sehr talentierten Torhüter aus der Akadamie verpflichten, dem wir alle Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen werden, um seine Entwicklung voranzutreiben.“



Dejan Stojanovic: „Nach zwölf Jahren im Ausland freue ich mich sehr, wieder in meine Heimat zurückzukehren und das Tor des SCR Altach zu hüten. Ich möchte meine Erfahrungen in die Mannschaft einbringen und mit meinen Leistungen dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen. Ich habe die Entwicklung des CASHPOINT SCR Altach auch aus der Ferne immer verfolgt und bin sehr motiviert, ab sofort ein Teil davon sein zu dürfen.“



Paul Piffer: „Ich bin sehr dankbar für die Chance, welche mir beim SCR Altach geboten wird und freue mich darauf von Dejan Stojanovic zu lernen. Der Verein bietet die besten Bedingungen, die ich als junger Torhüter für meine Entwicklung brauche. Der SCR Altach ist im Vorarlberger Fußball seit vielen Jahren das Aushängeschild und es freut mich, dass ich die Möglichkeit bekomme, hier meine ersten Schritte im Profifußball zu machen.“

Foto: SCR Altach