Die erste Woche der Vorbereitung neigt sich dem Ende zu, die zweite wird den FC Red Bull Salzburg dann am Samstag in den Pinzgau, konkret nach Saalfelden, führen. Dort nämlich schlägt die Truppe von Matthias Jaissle bis inklusive 08. Juli ihre Zelte auf und absolviert ein achttägiges Trainingscamp.

Die Mannschaft kommt im Hotel Gut Brandlhof unter, die mit dem hauseigenen Trainingsgelände in der Vergangenheit schon etlichen prominenten Klubs, wie etwa dem FC Liverpool, Newcastle United, RB Leipzig oder Borussia Mönchengladbach, zur Vorbereitung gedient hat. Jetzt feiert auch der österreichische Serienmeister dort seine Trainingscamp-Premiere.

Trainingseinheiten und Testspiele

Laut Plan stehen in dieser Zeit insgesamt neun Trainingseinheiten sowie zwei Testduelle auf dem Programm. Die Gegner dabei sind der polnische Vizemeister Legia Warschau (am 04. Juli ab 18:00 Uhr in Saalfelden) sowie der dänische Vizemeister FC Nordsjaelland (am 08. Juli ab 15:30 Uhr in Anif).

Teamspieler kommen retour

In diese Trainingscamp-Phase fällt auch die Rückkehr der vielen Teamspieler der Roten Bullen, die wegen der Länderspiele direkt nach Ende der letzten Saison noch ein wenig Regenerationszeit erhalten haben.

Testspielauftakt morgen

Das erste Testmatch der laufenden Vorbereitung steht für den FC Red Bull Salzburg bereits morgen auf dem Programm. Da treffen die Roten Bullen ab 18:00 Uhr in St. Johann im Pongau auf den ungarischen Meister Ferencvaros Budapest.



Die Termine der Vorbereitung mit einigen Neuerungen (fett markiert)

26. Juni, 10:30 Uhr Start Mannschaftstraining (Trainingszentrum Taxham)

26. Juni, 12:30 Uhr Mixed Zone (Trainingszentrum Taxham)

30. Juni, 18:00 Uhr Testspiel vs. Ferencvaros Budapest (HUN) in St. Johann

01. bis 08. Juli Trainingslager in Saalfelden

04. Juli, 18:00 Uhr Testspiel vs. Legia Warschau (POL) in Saalfelden

08. Juli, 15:30 Uhr Testspiel vs. FC Nordsjaelland (DEN) in Anif

15. Juli, 11:00 Uhr Testspiel vs. Hamburger SV (GER) in Anif

15. Juli, 15:00 Uhr Testspiel vs. 1. FC Slovacko (CZE) in Eugendorf

21./22./23. Juli 1. Runde UNIQA ÖFB Cup vs. SG Ardagger/Viehdorf

29. Juli, 19:30 Uhr 1. Runde ADMIRAL Bundesliga vs. SCR Altach

31. August Auslosung Gruppenphase UEFA Champions League

19./20. September 1. Spieltag UEFA Champions League

Foto: Getty via RBS