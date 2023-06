ADMIRAL Bundesligist WSG Tirol vermeldet am heutigen Freitag Sommer-Neuzugang Nr. 3 und geht dabei in die Offensive. Mit dem 20-jährigen Aleksander Buksa kommt ein vielversprechender polnischer Youngster für ein Jahr leihweise von Serie-A-Aufsteiger Genua CFC nach Wattens. Mit Leihen von italienischen Klubs machten die Tiroler in den vergangenen Jahren ja bereits top Erfahrungen. Siehe auch Sommer-Transfers allgemein.

"Sind alle davon überzeugt, dass Aleks Topstürmer in Bundesliga werden kann"

Aleksander Buksa, der im Juli 2021 von Wisla Krakau nach Genua wechselte und vergangene Saison an OH Leuven (Jupiler Pro League/1. Liga Belgien) und Standard Lüttich 16 FC (Challenger Pro League/2. Liga Belgien) verliehen wurde, kommt ein Jahr leihweise zur WSG Tirol.

In Leuven absolvierte der 20-jährige Pole und gelernte Mittelstürmer 16 Partien für die dortige U23 und erzielte fünf Tore, in Lüttich brachte es der sechsfache polnische U21-Nationalteamspieler, der von der U15 bis zur U21 in allen Auswahlen seines Landes spielte, in 14 Einsätzen auf vier Treffer.



WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger: „Ich freu‘ mich, dass Aleksander sich uns angeschlossen und der Deal mit Genua geklappt hat. Wir sind alle davon überzeugt, dass Aleks ein Topstürmer in der österreichischen Bundesliga werden kann.“

"Ich mag Österreich sehr, hab‘ mit Klagenfurt gute Erfahrungen gemacht"

WSG-Sportdirektor Stefan Köck: „Ich bin sehr froh, dass wir Aleksander für unser Projekt gewinnen konnten. Ich bin mir sicher, dass er mit seinen Qualitäten der Mannschaft helfen und viele Tore für die WSG erzielen wird. Mein Dank gilt unseren Partnern vom FC Genua.“

Aleksander Buksa: „Ich bin wirklich glücklich, extrem glücklich, dass ich bei der WSG bin. Ich hoffe, dass das ein richtig guter Schritt in meiner Karriere wird. Ich mag Österreich sehr, hab‘ mit Klagenfurt gute Erfahrungen gemacht. Ich drück‘ mir selbst die Daumen, ich glaub, das wird gut.“