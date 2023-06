Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die erneute Ausleihe von Stürmer Christoph Lang innerhalb der ADMIRAL Bundesliga bekannt. Der 21-Jährige stammt aus dem Nachwuchs des SK Sturm und durchlief sämtliche Jugendauswahlen der "Schwoazn", zuletzt war der 21-Jährige an die SV Guntamatic Ried verliehen, nun wechselt der Deutschlandsberger auf Leihbasis zum TSV Egger Glas Hartberg. Siehe auch Sommer-Transfers.

Christoph Lang absolvierte in der abgelaufenen Saison gesamt 18 Bundesliga-Spiele für den SK Sturm und die SV Ried, in denen ihm 4 Tore und 3 Assists gelangen. Der ÖFB-U21-Teamspieler wechselt mit sofortiger Wirkung in die Oststeiermark, nach Ablauf der Leihe im Sommer 2024 kehrt der talentierte Offensivakteur nach Graz zurück. Seine Jugendvereine sind SV SW Lieboch und SK Sturm Graz.

SK Sturm--Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: „Christoph Lang ist ein sehr talentierter Spieler, der sein Potenzial bereits in der Bundesliga zeigen konnte. Er benötigt allerdings für seine weitere Entwicklung unbedingt Spielzeit, die wir ihm aktuell in unserer Kampfmannschaft nicht garantieren können. Dennoch sind wir von seiner Qualität überzeugt, haben deswegen auch seinen Vertrag bis 2025 verlängert und sind gespannt, wie seine weitere Entwicklung verläuft."

Christoph Lang: "Ich freue mich riesig auf die Saison, wir haben einiges vor, werden uns gut vorbereiten und eine super Saison spielen."

TSV Hartberg-Cheftrainer Markus Schopp: "Christoph ist ein super spannendes Talent, der im letzten halben Jahr bei der SV Ried eine ganz wichtige Erfahrung sammeln hat können. Er hat erlebt, was es heißt aus dem gewohnten Umfeld beim SK Sturm heraußen zu sein und wie es bei einem Verein ist, der andere Ambitionen und Ansprüche hat.

Er hat für mich ein sehr gutes Frühjahr gespielt, hat extrem spannende Anlagen, ist universell einsetzbar, bringt Torgefahr mit, bringt den letzten Pass und Gefahr bei den Standards mit. Alles in allem ein toller Spieler, dem wir helfen wollen, den nächsten Schritt zu gehen und der uns auch helfen wird unsere Ziele zu erreichen.

TSV Hartberg-Obmann Erich Korherr: "Zuerst möchte ich mich beim SK Sturm und Sportchef Andi Schicker für die Möglichkeit der Leihe bedanken. Es freut uns sehr, dass Christoph Lang kommende Saison das TSV-Trikot überstreifen wird. Wir haben uns sehr um ihn bemüht und sind glücklich, dass er sich für uns entschieden hat. Er hat bereits einige Bundesliga-Spiele in den Beinen, ist aktueller Nachwuchs-Teamspieler, Steirer und offensiv unversell einsetzbar. Das alles sind auf jeden Fall ideale Voraussetzungen."

Herzlich Willkommen Christoph Lang! 👋🏻



Der 21-jährige Steirer wechselt für die Saison 2023/2024 leihweise vom @SKSturm in die Oststeiermark.💙



🗣️: "Ich freue mich riesig auf die Saison, wir haben einiges vor."



ℹ️: https://t.co/pRCj2H8S0o#inundaut #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/xNk2LPSOH0 — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) June 30, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at