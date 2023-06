Wie bereits vor einigen Tagen prophezeit, ist es nun offiziell: Der FC Red Bull Salzburg verleiht Lukas Ibertsberger für eine Saison zum ADMIRAL Bundesliga-Rivalen RZ Pellets WAC. Der 19-jährige Seekirchener ist Absolvent der Red Bull Akademie, mit der der Sohn von Bundesliga-Trainer Robert Ibertsberger drei Titel feiern konnte. Der Linksverteidiger spielte in weiterer Folge auch 6 Matches für die Salzburger Youth League-Truppe und kam für den FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga gesamt 39 Mal zum Einsatz (1 Tor, 3 Assists). Siehe auch Sommer-Transfers.

"Denke der Kader ist sehr gut und es ist einiges möglich in dieser Saison"

In der letzten Saison absolvierte Lukas Ibertsberger, dessen Vater Robert Ibertsberger ja auch mal Cheftrainer beim WAC war, 22 Spiele für den FC Liefering. In der Saison 2021/22 schaffte der U21-Teamspieler mit der U19 des FC Red Bull Salzburg in der UEFA Youth League, wo er in allen KO-Spielen in der Startelf stand, den Sprung ins Finale. Im Lavanttal wird der 19-jährige Seekirchener in der kommenden Saison mit der Rückennummer 26 auflaufen.

WAC-Cheftrainer Manfred Schmid: „Lukas ist ein junger, talentierter Spieler mit sehr großem Potential. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen wird und freuen uns, ihn in der kommenden Saison bei uns zu haben.“



Lukas Ibertsberger: „Ich bin sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit bekomme, beim WAC meinen nächsten Schritt zu machen. Ich freue mich auf die Mannschaft, ein zwei Spieler kenne ich bereits aus dem Nationalteam. Ich denke der Kader ist sehr gut und es ist einiges möglich in dieser Saison.“

Vertrag mit Vergos aufgelöst

Der griechische Angreifer Nikolaos Vergos verlässt indes das Wolfsrudel. Sein bis 2024 laufender Vertrag wurde einvernehmlich aufgelöst. Nikolaos wechselte im vergangenen Sommer zum WAC und kam im Herbst auf 16 Einsätze (1 Tor, 1 Vorlage) für die Wölfe, ehe er im Frühjahr in seine griechische Heimat zu PAS Lamia verliehen wurde.

Fotocredit: FC Liefering via Getty