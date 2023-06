Die Austria Klagenfurt ist erwartungsgewäß beim ersten Testspiel mit einem klaren Erfolg in die Saison 2023/24 gestartet. Am Freitag setzten sich die Kärntner Violetten zum Abschluss einer intensiven Trainingswoche gegen eine Auswahl von DSG (Unterliga) und ATUS Ferlach (Kärntner Liga) mit 8:1 (3:1) durch. Die Treffer für das Team von Cheftrainer Peter Pacult vor 300 Zuschauern erzielten Sinan Karweina (3), Florian Jaritz (2), Andy Irving, Jonas Arweiler und Jannik Robatsch.

Florian Jaritz eröffnete den Torreigen

Im ersten Test der Sommer-Vorbereitung setzte Trainer Peter Pacult auf eine 3-5-2-Grundordnung und folgende Startelf: Philipp Menzel im Tor, Kosmas Gkezos, Thorsten Mahrer und Nicolas Wimmer bildeten die Abwehr, Christopher Wernitznig und Till Schumacher auf den Flügeln sowie Rico Benatelli, Christopher Cvetko und Irving im Zentrum erhielten im Mittelfeld den Vorzug, Arweiler und Jaritz liefen im Angriff von Beginn an auf.

Nachdem die Violetten am Morgen eine Trainingseinheit absolviert hatten, fanden sie mit schweren Beinen schwer ins Spiel. Die Hausherren präsentierten sich mutig und brachten den Bundesligisten durchaus in Verlegenheit. Erst in der 24. Minute ging der hohe Favorit in Führung: Arweiler setzte Sturmpartner Jaritz in Szene. Der 25-jährige, gebürtige Klagenfurter schob gekonnt.

Die Waidmannsdorfer nahmen das Heft fortan in die Hand, kamen zu weiteren Möglichkeiten. Kapitän Mahrer (29.) setzte einen Kopfball nach Wernitznig-Corner an die Latte, dann klingelte es wieder im Ferlacher Kasten: Gkezos spielte auf dem rechten Flügel einen doppelten Doppelpass mit Irving (38.), der die Kugel im langen Eck versenkte.

In den Schlussminuten des ersten Durchgangs ging es noch einmal munter hin und her. Erst sorgte Arweiler (43.) nach einer Hereingabe von Schumacher für den dritten Austria-Treffer, kurz darauf jubelten jedoch die Amateure, die dank eines Elfmeters nach Mahrer-Foul durch den früheren Klagenfurter Stephan Bürgler (45.) verkürzen konnten. Nach einer halben Stunde hatte Pacult den ersten Wechsel vorgenommen, Tormann Marco Knaller nahm den Platz von Menzel ein.

Doppelpack von Karweina nach Seitenwechsel

Mit Beginn der 2. Hälfte wurde fleißig durchgetauscht. Nikola Djoric, Robatsch, Solomon Bonnah, Moritz Berg, Iba May, Turgay Gemicibasi und Karweina kamen für Gkezos, Mahrer, Wimmer, Schumacher, Wernitznig, Benatelli und Irving. Später folgte Keeper Marcel Köstenbauer (60.) für Knaller, zudem hatte Cvetko (69.) Feierabend und Benatelli kehrte zurück.

Erst 120 Sekunden waren in der 2. Hälfte absolviert, da schlug Karweina mit einem satten Schuss aus 14 Metern zu. Doch damit nicht genug, mit einer weiteren sehenswerten Einzelleistung schnürte der Offensiv-Mann in der 64. Minute den Doppelpack. Eine Viertelstunde vor dem Ende trug sich dann der Jüngste in die Liste der Torschützen ein, aus der Distanz machte der 18-jährige Robatsch mit seinem ersten Treffer für die Profimannschaft das halbe Dutzend voll.

Karweina (77.) war auch noch nicht fertig, jubelte zum dritten Mal, ehe Jaritz (83.) mithilfe eines Ferlacher Verteidigers den Schlusspunkt setzte.

Dienstag beim ATSV Wolfsberg nächstes Testspiel

Schon am Dienstag (18 Uhr) steht der zweite Test im Rahmen der Vorbereitung am Programm, dann präsentiert sich die Austria ihren Fans im Lavanttal und tritt beim ATSV Wolfsberg aus der Kärntner Liga an. Drei weitere Spiele gegen Zweitligisten sind bereits fixiert: Liefering (7. Juli, 15 Uhr, Gmünd), Leoben (11. Juli, 17 Uhr, Glanegg) und St. Pölten (15. Juli, 15 Uhr, Welzenegg).

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt/Marco Walter