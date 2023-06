Im ersten Testmatch der laufenden Vorbereitung holt der FC Red Bull Salzburg gegen den ungarischen Meister Ferencvaros Budapest einen 2:1 (2:1). Die Treffer für die Roten Bullen erzielen Esiti (Eigentor) und Neuerwerbung Petar Ratkov.

Schwungvoller Auftakt beim Sommer-Testspielprogramm für Amankwah Forson und die Roten Bullen gegen den amtierenden ungarischen Meister.

Die erst vier Tage im Training stehende Truppe von Matthias Jaissle startete wie die "Feuerwehr". Eine gut umgesetzte Offensivpressingsituation brachte den ungarischen Meister massiv unter Druck und führte zum 1:0 durch ein Eigentor. Nur drei Minuten später stellte sich Neuerwerbung Petar Ratkov dann per Tor vor, indem er einen Abpraller per Kopf aus kurzer Distanz zum 2:0 verwerten konnte. Wenige Minuten vor dem Pausenpfiff konnten die Ungarn durch einen – zugegeben sehr schönen – Treffer durch Kristoffer Zachariassen verkürzen.

Nach der Pause kam, wie unter Matthias Jaissle gewohnt und üblich, eine völlig andere, blutjunge Mannschaft zum Einsatz, bei der Alexander Schlager sein Testspieldebüt für die Roten Bullen feierte. Dieser zweite Anzug konnte mit den Ungarn, die mitten in der Vorbereitung auf die UEFA Champions League-Qualifikation stecken und dabei ihr bereits viertes Testmatch absolvierten, durchaus mithalten. Die Zuschauer in St. Johann sahen eine zweite Halbzeit mit jeder Menge Torchancen und einem deutlichen Plus für Ferencvaros. Dennoch brachten die Salzburger Youngsters das 2:1 mit enorm viel Einsatz über die Ziellinie.

"...von dem her war der Sieg keine Selbstverständlichkeit“

RBS-Cheftrainer Matthias Jaissle: „Zum Auftakt unserer Testspielreihe war das heute ein richtig gelungener Test. Wir haben von Anfang an genau das umgesetzt, was wir in der kurzen Vorbereitung als Themenschwerpunkt hatten.

Auch in der 2. Halbzeit, in der wir gefühlt mit einer U18 gespielt haben, war es schön, zu sehen, wie sich diese junge Truppe gewehrt hat. Wir sind ja auf einen starken Gegner getroffen, der nicht umsonst ungarischer Meister ist und in der Champions League-Qualifikation spielt. Von dem her war der Sieg keine Selbstverständlichkeit.“

Bryan Okoh: „Ich bin sehr zufrieden, wieder mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Wir haben neue Ziele für die neue Saison und fangen gleich mit einem Testspielsieg an. Das ist top. Und wir haben mit viel Energie gegen einen guten Gegner gespielt und es insgesamt gut gemacht.“

WISSENSWERTES:

Folgende Spieler der Roten Bullen waren heute noch nicht im Einsatz: Amar Dedic , Mamady Diambou , Oscar Gloukh , Maurits Kjaergaard , Sekou Koita , Karim Konate , Nico Mantl , Dorgeles Nene , Strahinja Pavlovic , Roko Simic und Ignace van der Brempt (alle Urlaub) bzw. Fernando , Daouda Guindo , Dijon Kameri , Noah Okafor , Justin Omoregie und Luka Sucic (alle rekonvaleszent). Oumar Solet stand für einen Testspieleinsatz noch zu kurz im Training.

, , , , , , , , , und (alle Urlaub) bzw. , , , , und (alle rekonvaleszent). stand für einen Testspieleinsatz noch zu kurz im Training. Bernardo weilt aktuell noch in Brasilien und hat vom FC Red Bull Salzburg die Erlaubnis erhalten, Transfergespräche zu führen.

weilt aktuell noch in Brasilien und hat vom FC Red Bull Salzburg die Erlaubnis erhalten, zu führen. Dafür bekamen die FC Liefering-Youngsters Marcell Berki , Mark Gevorgyan , Dominik Lechner , Douglas Mendes , Leandro Morgalla , Alexander Murillo , Tim Paumgartner , Luka Reischl , Mohammad Sadeqi und Moussa Yeo heute die Chance, sich zu bewähren.

, , , , , , , , und heute die Chance, sich zu bewähren. Morgen geht es für die Roten Bullen bis inklusive 8. Juli ins Trainingslager nach Saalfelden, wo u. a. zwei weitere Testpartien auf dem Programm stehen.

