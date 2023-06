Nach der feierlichen Eröffnung des Körner Trainingszentrums powered by VARTA und dem damit verbundenen ersten, offiziellen Training auf dem neuen Rasenplatz, bestritt der SK Rapid Wien heute das erste Testspiel im Rahmen der Sommervorbereitung. Die Grün-Weißen gastierten dabei beim Landesligisten SCU GLD Kilb im Mostviertel, der heute sein 70. Jubiläum feierte. Im Waldstadion Kilb konnten sich die Hütteldorfer mit allen 4 Neuzugängen - Fally Mayulu, Dennis Kaygin, Nenad Cvetkovic und Matthias Seidl, der heute sein erstes Tor für Grün-Weiß erzielte - mit 4:1 durchsetzen.

Erzielte das erste Tor der neuen Saison für den SK Rapid: Marco Grüll (hier gegen Felix Luckeneder vom LASK in der vergangenen Saison) brachte per Kopfball (!) die Grün-Weißen im 1. Testspiel der Saison-Vorbereitung in Führung

Fehlende Effizienz beim Torabschluss in Halbzeit 1

Bei leicht regnerischem Wetter startete der SK Rapid in die ersten 45 Minuten im Mostviertel. Neuzugang Fally Mayulu (kam von BL-Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz) setzte sich zu Beginn gleich gut in Szene und prüfte den gegnerischen Torwart aus spitzem Winkel (12.). Auch Ferdy Druijf hatte die Führung am Fuß, scheiterte nach gutem Schussversuch allerdings ebenfalls am Kilber Keeper (17.).

Der Offensivschwung der Mannschaft von Cheftrainer Zoran Barišić war da. Fally Mayulu probierte es auch per Kopfball, doch es fehlte an Effet (28.). Der weitere Neuzugang, Nenad Cvetkovic, setzte sich ebenfalls gut durch und brachte aus rund 25 Metern einen Flachschuss in Richtung Tor, verfehlte das Ziel jedoch knapp (35.).

Doch eine Minute später war es dann Marco Grüll, der sich nach einer guten Flanke in die Höhe schraubte und aus kurzer Distanz per Kopfball die Führung erzielte, 1:0 (36.). Oliver Strunz hätte sich gleich darauf ebenso fast in die Torschützenliste eingetragen, verfehlte den Kasten aber letztendlich nach einer guten Chance (38.). Die Grün-Weißen blieben am Drücker, doch nach feinem Querpass von Marco Grüll rutschten Fally Mayulu und Ferdy Druijf am Ball vorbei (39.). Im Gegenzug nutzten die Gastgeber einen Konter eiskalt aus und erzielten kurz vor der Pause den 1:1-Ausgleich (45.).

Elf Neue beim SK Rapid mit Halbzeit 2

In gewohnter Testspielmanier wurde die gesamte Mannschaft zum Start der 2. Hälfte ausgetauscht. Die Grün-Weißen kombinierten sich immer wieder gefällig nach vorne, versuchten es per Freistoß von Thorsten Schick oder Alleingang von Guido Burgstaller, doch im letzten Moment fehlte die Genauigkeit.

Dann war es unser Matthias Seidl (kam wie Fally Mayulu ebenfalls vom FC Blau-Weiß Linz), der auf Guido Burgstaller ablegte, doch der Kapitän konnte den Ball nicht ganz unter Kontrolle bringen (58.). Doch im nächsten Moment klappte es, Thorsten Schick mit dem Querpass auf den Torschützenkönig der vergangenen Saison, der eiskalt zum 2:1-Führungstreffer einschob (63.).

Der Offensivschwung war nun auch in Hälfte zwei da, auch Dennis Kaygin zeigte einen hervorragenden Seitfallzieher, der Schuss verfehlte das Tor jedoch knapp (68.). Dann war es wieder Guido Burgstaller, der per Flachschuss fast erneut einen Treffer erzielte (70.) und nach Beginn der "Rapid-Viertelstunde" ebenfalls den Ball am Torwart vorbeischob, doch ein Verteidiger konnte noch klären (76.).

"Einstands-Treffer" von Matthias Seidl

Auch Ante Bajic wollte sich in die Trefferliste eintragen, sein Schussball wurde jedoch noch geblockt (78.), ebenso wie die gute Gelegenheit von Guido Burgstaller, der am Gastgeber-Goalie scheiterte (80.). Nach einem schönen Konter, bei dem Nicolas Kühn gekonnt an allen vorbeizog, netzte im Endeffekt Neuzugang Matthias Seidl zu seinem "Einstands-Treffer" in Grün-Weiß ein, 3:1 (87.)! Quasi mit dem Schlusspfiff brachte auch noch Youngster Nicolas Bajlicz den Ball zum 4:1-Endstand im Tor unter (90.).

SCU GLD Kilb vs. SK Rapid Wien1:4 (1:1)

Waldstadion Kilb

Tore: Grüll (36.), Burgstaller (63.), Seidl (87.), Bajlicz (90.); Binder (45.)

SK Rapid, 1. Hz.: Unger; Dijakovic, Moormann, Cvetkovic, Koscelnik; Kerschbaum, Greil; Grüll (K), Druijf, Strunz; Mayulu.

SK Rapid, 2. Hz.: Orgler; Auer, Sollbauer, Pejic, Schick; Bajlicz, Seidl; Kaygin, Kühn, Bajic; Burgstaller (K).

Die Stimmen zum heutigen Testspiel in Kilb auf RAPID TV: https://t.co/gUguvkqA71#skrapid #SCR2023 — SK Rapid (@skrapid) June 30, 2023

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at