Bevor die ADMIRAL-Bundesliga in 4 Wochen wieder startet, sollten Spieler und Teams zuerst die vergangene Saison gründlich reflektieren, abschließen und wichtige Erkenntnisse mitnehmen. Denn das Leistungsniveau wird immer dichter und so entscheiden am Ende vor allem Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage. Auf was es bei der Saisonanalyse besonders ankommt, erklärt Mentalcoach Wolfgang Seidl in seiner neuen Kolumne. Ergänzend dazu der seit Dienstag vorliegende neue Spielplan der Saison 2023/2024.

Seit 23. Juni ´23 schnüren die ersten Klubs in der ADMIRAL Bundesliga, den Anfang machten der Dritte LASK und Vizemeister SK Sturm Graz, wieder die Fußballschuhe im Training und bereiten sich intensiv auf die neue Saison 2023/2024 vor.

Mentale Reflexionsarbeit zielt darauf ab, Erlebnisse aus Vergangenheit bewusst zu machen

Viel Zeit für Urlaub bleibt den Kickern wahrlich nicht. Nach einer langen Saison begann die Vorbereitung für die meisten schon wieder am 23. Juni. Daneben stehen für viele noch Probe-Trainings und Transfer-Gespräche an. Dennoch kein Grund für Ausreden, um die vergangene Saison gründlich zu reflektieren.

Die mentale Reflexionsarbeit zielt darauf ab, Erlebnisse aus der Vergangenheit bewusst zu machen, zu verarbeiten und Schlussfolgerungen für zukünftige Situationen abzuleiten. Ich möchte hier näher auf die Spieler-, Trainer- und Mannschaftsebene eingehen:

Spieler Ebene

Mit was war ich zufrieden? In welchen Situationen muss ich mich verbessern? Wie reagiere ich in stressigen Situationen. Solche und viele weitere Fragen helfen, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und die „Learnings“ mit in die neue Saison zu nehmen. Wenn Spieler dazu noch konkrete Ziele formulieren und Maßnahmen festlegen, dann können und werden sie sich weiterentwickeln. Hilfreich ist es, wenn sie diesen Prozess zusammen mit einem erfahrenen Mentalcoach oder Sportpsychologen durchlaufen.

Ein Bestandteil der mentalen Arbeit ist es, die Selbst-Bewusstheit der Sportler zu stärken. Das heißt, vor allem sich der eigenen Denk- und Verhaltensmuster bewusst zu werden. Das ist die Voraussetzung für Veränderungen und den erfolgreichen Umgang mit sich selbst und ihrem Umfeld. Wer nicht weiß, was er zum Beispiel nach einem Fehler denkt und nicht bemerkt, dass er sich zu lange darüber ärgert und somit den Fokus verliert, wird das nur schwer verändern können.

Zentrale Fragen an die Spieler:

Kann ich nach einem Fehler am Spielfeld meinen Fokus sofort wiederherstellen?

Sind meine inneren Selbstgespräche in herausfordernden Situationen hilfreich und zielführend?

Bin ich trotz Rückstand, kurz vor Ende, noch fokussiert und bleibe ich motiviert?

Kann ich meine Trainingsleistung auch im Match umsetzen?

Jedes NEIN auf eine dieser Fragen bedarf an Maßnahmen, um in der neuen Saison sein Verhalten in diesen herausfordernden Situationen zu optimieren.

Trainer Ebene

Auch auf der Trainer Ebene spielen die mentalen Fertigkeiten eine wichtige Rolle, um erfolgreich zu sein. Das Verhalten des Trainers wird bestimmt durch seine inneren Gedanken und Gefühle. Trainer, die sich dessen bewusst sind, können durch gezielte Veränderungen großen Einfluss auf ihr Team nehmen. Die Saisonvorbereitung ist ein guter Zeitpunkt für Reflexionsarbeit.

Zentrale Fragen an die Trainer:

Wie ist meine Reaktion nach Fehlern von Spielern? Kritisiere ich oder baue ich die Spieler auf?

Wie gehe ich mit einem Rückstand um? Strahle ich Zuversicht und Vertrauen aus, oder zeigt meine Körpersprache etwas anderes?

Habe ich nach Matches Schlafprobleme? Wenn ja, wie werde ich das verbessern?

und viele weitere Fragen…

Team Ebene

Hier sollten jene Prozesse hinterfragt werden, die innerhalb des Teams ablaufen. Es ist hilfreich externe Coaches hinzuzuziehen, um den Entwicklungsprozess zu unterstützen.

Zentrale Fragen an das Team:

Wie gut werden neue Spieler ins Team integriert?

Wie sehen Zugehörigkeitsgefühl und Zusammenhalt im Team aus?

Gibt es Konflikte?

Wie nimmt sich die Mannschaft selbst wahr, bzw. wie wird sie von außen wahrgenommen?

Wer sind die Führungsspieler im Team und sind diese auch in den schwierigsten Phasen für das Team da?

Nach jeder Analyse ist es entscheidend, entsprechende Maßnahmen zu treffen und sich klare und messbare Ziele zu setzen. Nur dann kann eine nachhaltige Entwicklung stattfinden. Als Mentalcoach unterstütze ich Spieler, Trainer und Teams in diesem Entwicklungsprozess.

Wolfgang Seidl, ist selbstständiger akademischer Mentalcoach mit einer Praxis in der Steiermark und Wien. Er betreut als Coach Sportler, stressgeplagten Menschen, Mannschaften und Unternehmen. Der Schwerpunkt seiner Arbeit mit Fußball liegt einerseits in der mentalen individuellen Betreuung von SpielerInnen sowie in der mentalen Beratung von Mannschaften.



MANA4YOU

Wolfgang Seidl, MBA

Akademischer Mentalcoach

Dipl. Teamentwickler

HeartMath®Coach

Praxis Steiermark: Burgauerstrasse 49; 8283 Bierbaum

Praxis Wien: Cumberlandstrasse 102; 1140 Wien

+43 650 415 5401

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.mana4you.at

www.amschwalbenhof.at

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at