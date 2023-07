Der TSV Egger Glas Hartberg will auch künftig weiter auf den Nachwuchs setzen und vermeldet in diesem Zusammenhang am heutigen Samstag, den 1. Juli 2023, dass gleich drei Spieler mit Jungprofi-Verträgen ausgestattet werden. Es handelt sich um Harald & Matthias Postl (jeweils 17 Jahre) sowie Tobias Pfeffer (19), die jeweils einen Jungprofivertrag bis zum Ende der Saison 2026 erhalten haben. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

Einer der es für andere Talente vorgemacht hat und im Frühjahr einen Quantensprung schaffte: Linksverteidiger Manuel Pfeifer (r.), hier gegen SK Sturm-Kapitän Stefan Hierländer. Der 23-jährige, gebürtige Hartberger kam im Winter vom Zweitligisten SV Lafnitz und wurde auf Anhieb beim TSV Stammspieler (16 Einsätze).

"Alle drei sind große Talente, die aus dem eigenen Nachwuchs Sprung geschafft haben"

Harald Postl ist Tormann, Tobias Pfeffer ist defensiv universell einsetzbar und Matthias Postl ist Stürmer, der in der abgelaufenen Saison 12 Tore erzielte. Alle drei Spieler sind Talente, die beim TSV Egger Glas Hartberg nun die Chance für den nächsten Schritt bekommen.