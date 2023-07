Er ist einer der zahlreichen Spieler, die dank dem FC Red Bull Salzburg einen "Quantensprung" machten und in eine europäische Top-Liga wechselten: Dominik Szoboszlai. Der 22-jährige Ungar fand den Weg über die AKA Salzburg und den FC Liefering im Jänner 2018 zum österreichischen Serienmeister und wechselte dann innerhalb des "Bullen-Stalls" 3 Jahre später im Winter zu RB Leipzig. Nun könnte der Mittelfeldspieler seinem Fußball-Freund Erling Haaland (Manchester City) "auf die Insel" folgen. In die Premier League zum FC Liverpool. Wovon wiederum auch die Roten Bullen aus der Mozartstadt profitieren würden...

Dominik Szoboszlai absolvierte von Sommer 2018 bis einschließlich Herbst 2020 gesamt 83 Pflichtpartien für den FC Red Bull Salzburg und steuerte dabei stolze 26 Tore und 34 Assists bei.

Wie bekannt wurde, hat der FC Liverpool noch vor Ablauf der Frist um Mitternacht von der Ausstiegsklausel bei Dominik Szoboszlai (RB Leipzig) Gebrauch gemacht und nach übereinstimmenden Medienberichten den schussstarken Ungarn verpflichtet. Dem Vernehmen nach soll es sich bei der festgeschriebenen Summe um 70 Millionen Euro handeln. Wie die „Bild“ am Freitagabend vermeldete, erhält der FC Red Bull Salzburg dank einer Weiterverkaufsbeteilung 20 Prozent der Ablösesumme.

Bei seinem Wechsel im Jänner 2021 von RB Salzburg zu RB Leipzig zahlten die Sachsen damals kolportierte 22 Millionen Euro für den 32-fachen ungarischen Nationalspieler. 20 Prozent der nun genannten Ablöse entsprächen 14 Mio. Euro.

Bei RB Leipzig um Cheftrainer Marco Rose (ebenfalls ehemals FC Red Bull Salzburg) avanciert der 22-jährige Offensivakteur zum bisher teuersten Transfer in der Club-Geschichte.

Bei den "Reds" soll Dominik Szoboszlai zunächst den obligatorischen Medizincheck absolvieren und dann einen langfristigen Vertrag bekommen, von vier oder fünf Jahren ist die Rede. Der ungarische Internationale wurde in der vergangenen Saison zum Führungsspieler beim deutschen Cupsieger.

