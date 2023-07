Am heutigen 1. Juli testete der SK Puntigamer Sturm Graz gegen NS Mura. Bei der offiziellen Stadioneröffnung in Tillmitsch besiegten die Schwarz-Weißen den slowenischen Erstligisten mit 3:0. Schnegg, Prass und Horvat sorgten für die Treffer des Vizemeisters der ADMIRAL Bundesliga.

Machte den Anfang: Linksverteidiger David Schnegg erzielte das frühe Führungstor zum 1:0-Pausenstand.

"In der 1. Hälfte haben wir eine gute Intensität auf den Platz gebracht"

SK Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer: "Das Testspiel hat absolut den Zweck erfüllt. In der 1. Hälfte haben wir eine gute Intensität auf den Platz gebracht und verdient zur Pause geführt. In der 2. Hälfte haben wir vor allem spielerisch überzeugt und konnten uns einige Chancen erspielen. Mit mehr Effizienz vor dem Tor hätte der Sieg auch höher ausfallen können. Am Ende war es ein gelungener Test.“

SK Puntigamer Sturm Graz 3:0 (1:0) NS Mura

Tore: Schnegg (12'), Prass (58'), Horvat (85‘)

Tillmitsch, 1. Juli 2023, 18.00 Uhr, 1500 Zuschauer



SK Puntigamer Sturm Graz (HZ 1): Maric - Gazibegovic – Affengruber – Wüthrich – Schnegg – Stankovic – Hierländer (K)– Bøving – Kiteishvili – Teixeira - Emegha.

SK Puntigamer Sturm Graz (HZ 2): Bignetti – Stückler – Geyrhofer – Molnar – Dante – Serrano – Demaku – Prass – Horvat – Sarkaria - Jantscher.



NS Mura (Startformation): Mihelak – Cipot – Marusko – Kous (K) – Jovicevic – Kurtovic – Kuzmic – Klepac – Kobie – Dobrovoljic - Petkovic.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL