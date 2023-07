Zum 2. Mal binnen weniger Tage war die WSG Tirol Partygast bei einer 50-Feier eines Fußballklubs, diesmal in Ried-Kaltenbach. Und dabei gab es für die Wattener im 2. Testspiel den 2. Sieg - der ADMIRAL Bundesligist siegte mit 3:1 gegen eine Zillertal-Auswahl. Torhüter Adam Stejskal und Aleksander Buksa feierten ihre Premiere im grün-weißen Dress, der 20-jährige Pole mit einem Tor am "Tag der großen Emotionen", der jedoch von einer schweren Verletzung überschattet wurde...

Gratulation zum Jubiläum: Thomas Silberger - 10 Jahre Cheftrainer der Wattener. Chapeau!

Aufregender Tag für WSG Tirol

Es war ein aufregender Tag für die WSG Tirol. Ein Tag mit großen Emotionen. Einerseits weil Cheftrainer Thomas Silberberger just heute sein 10-jähriges ‚Betriebsjubiläum‘ feierte, was Platz 6 der längstdienenden Trainer Europas bedeutet – direkt hinter Diego Simeoni (Atletico Madrid) und Christian Streich (SC Freiburg). Am 1. Juli 2013 heuerte der frischgebackene 50er in Wattens an. Was dann kam, ist bekannt...eine Erfolgs-Ära, die ihresgleichen sucht.

Andererseits, weil dem seit wenigen Wochen 50-jährigen Cheftrainer von Sportdirektor Stefan Köck ein besonderes Geschenk präsentiert wurde: Nik Prelec - wir berichteten. Der 22-jährige Slowene, der im vergangenen Herbst in 13 Bundesligaspielen 6 Mal für die WSG scorte, kehrt nach einem fünfmonatigen Gastspiel in Cagliari, Aufstieg in die Serie A inklusive, leihweise nach Tirol zurück. Vorerst für ein Jahr.

Sehr zur Freude von Thomas Silberberger, der auf der 50er-Party von Ried-Kaltenbach im Test gegen eine ambitionierte Zillertal-Auswahl vor toller Kulisse aber noch auf seine personifizierte Torgefahr verzichtete. Dafür waren Torhüter Adam Stejskal und Aleks Buksa mit von der Partie. Der 20-jährige Pole, von Serie-A-Aufsteiger Genua CFC gekommen, war es auch, der in Minute 21 für den ersten Höhepunkt im Spiel sorgte. Erster Einsatz, erstes Tor.

Als SK Sturm-Leihe Luca Kronberger (35.) und Justin Forst (37.) nachlegten, dachte wohl der eine oder andere an jenen 12:0-Kantersieg vom vergangenen Dienstag beim Fußballfest in Hippach. Die 50er-Party gab’s rund um den Sportplatz Ried auch, die trefferreiche Fußballgala allerdings nicht.

Ex-WSG-Spieler Stefan Hussl tragische Figur - erst Tor, dann Verletzung

Zumal nach der 3:0-Führung für die WSG nur mehr ein Tor fiel, der Anschlusstreffer für die Zillertal-Auswahl. Stefan Hussl (40.), ein ehemaliger Spieler der WSG, verkürzte noch vor dem Pausenpfiff auf 1:3.

Und dabei blieb es bis zum Schlusspfiff. Trauriger Höhepunkt des Spiels war das verletzungsbedingte Aus von Hussl, das Schlimmeres befürchten ließ.

"Schwere Verletzung von Stefan Hussl trübt wenig den tollen Abend"

Thomas Silberberger (WSG-Cheftrainer) zum Spiel: „Das Spiel war aus meiner Sicht dürftig, aber die Kulisse war toll. Ein Dorffest. Die Zillertal-Auswahl warf alles in die Waagschale, wir hatten nicht unseren besten Tag. Die schwere Verletzung von Stefan Hussl trübt ein wenig den tollen Abend. Auf diesem Weg von meiner Seite: Alles Gute, Junge! Kopf hoch.“

Die WSG Tirol spielte:

Adam STEJSKAL (46. Benjamin OZEGOVIC); Thomas GERIS (46. Kofi SCHULZ), Marcel DOSCH (46. Felix BACHER), Osarenren OKUNGBOWA (46. Dominik STUMBERGER), Alexander RANACHER (46. David JAUNEGG); Johannes NASCHBERGER (46. Valentino MÜLLER), Sandi OGRINEC (46. Yannick VÖTTER), Luca KRONBERGER (46. Raffael BEHOUNEK); Aleksander BUKSA (46. Denis TOMIC), Justin FORST (46. Julius ERTLTHALER).

Abpfiff! Der nächste Testspielsieg im Zillertal ist eingefahren! 🤝🏻



Wir beenden die erste Vorbereitungswoche mit einem 3:1-Sieg gegen eine Zillertal-Auswahl. ☑️



⏱️90’ | #SVRKWSG | 1:3 | #WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/p5hpDAOSgy — WSG Tirol (@WSGTIROL) July 1, 2023

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at