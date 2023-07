Wie ADMIRAL Bundesligist SC Austria Lustenau in seiner heutigen Presseaussendung vermeldet, einigten sich die Vorarlberger und der FC Bayern München auf eine Verlängerung der Leihe vom deutschen Mittelfeldspieler Torben Rhein, dem gebürtigen Berliner. Beendet ist dagegen der Leihvertrag von Rheins Freund Nemanja Motika, der nach einem halben Jahr bei den Lustenauern wieder zu Roter Stern Belgrad zurückkehrt.

Top-Joker im Playoff-Halbfinale in Wolfsberg

Torben Rhein (im Bild in Aktion gegen Austria Wien) wird ein weiteres Jahr vom FC Bayern München ausgeliehen. Der talentierte Mittelfeldspieler wird somit auch in der kommenden Saison das grün-weiße Trikot tragen und seine Fähigkeiten in der ADMIRAL-Bundesliga unter Beweis stellen. Der 20-Jährige wechselte im Sommer 2022 leihweise zur Austria und kam in der abgelaufenen Saison auf insgesamt 21 Bundesliga-Einsätze und zwei Spiele im UNIQA ÖFB-Cup.

Nach einer Eingewöhnungszeit zu Beginn fand sich der ehemalige DFB-U-19-Nationalspieler (7 Einsätze für Deutschland) immer besser im österreichischen Oberhaus zurecht und erarbeitete sich einen Stammplatz in der Austria-Elf. Eine hartnäckige Adduktorenverletzung im Frühjahr 2023 verhinderte in der 2. Saisonhälfte dann jedoch mehr Einsätze. Im Europacup-Playoff sorgte er mit zwei Vorlagen im Spiel gegen den Wolfsberger AC maßgeblich dafür, dass sich die Austria für die finalen Partien gegen den FK Austria Wien qualifizieren konnte.

Der gebürtige Berliner startete seine Fußballerkarriere bei Hertha BSC Berlin, ehe er 2017 zum FC Bayern München wechselte. Beim deutschen Rekordmeister kam Rhein in der Junioren-Bundesliga, der Regionalliga Bayern und der 3. Liga zum Einsatz. Zusätzlich war er häufiger Teil des Trainingsbetriebs der Profimannschaft.

Rhein ist mehrfacher U-Nationalspieler Deutschlands und wurde 2020 als zweitbester U17-Spieler Deutschlands mit der silbernen Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet. Torben Rhein bleibt bis Sommer 2024 Austrianer.

"Dankeschön geht auch an FC Bayern, der bei Vorhaben geholfen hat"

Austria Lustenau-Sportdirektor Alexander Schneider: „Wir freuen uns sehr, dass Torben noch ein weiteres Jahr bei uns verbringen wird. Auch wenn die letzte Saison für ihn persönlich nicht immer perfekt lief, hat er von Beginn gezeigt, welch außergewöhnliches fußballerisches Talent er besitzt und wie er der Mannschaft weiterhelfen kann. Mindestens genauso wichtig finde ich jedoch seinen Charakter und seine herausragende Professionalität.

Torben hat sich sofort hervorragend in die Mannschaft integriert und besitzt ein sehr hohes Ansehen bei allen Verantwortlichen, Mitspielern und im Umfeld des Vereins. Wir waren uns alle schnell einig, dass diese Geschichte mit dem letzten Jahr noch nicht abgeschlossen ist und wir noch ein Jahr dranhängen wollen. Ein Dankeschön geht auch an den FC Bayern, der bei diesem Vorhaben geholfen hat.“

"Wollte bleiben, weil ich Gefühl habe hier noch nicht fertig zu sein"

Torben Rhein: „Ich kenne den Verein nun bereits und fühle mich extrem wohl hier. Daher bin ich zur Entscheidung gekommen, dass ein weiteres Jahr bei der Austria am meisten Sinn für mich macht. Ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat und ich weiter Lustenau spielen kann.

Ich hab mir viel vorgenommen und will auf jeden Fall dieses Jahr die nächsten Schritte machen. Ich wollte bleiben, weil ich das Gefühl habe hier noch nicht fertig zu sein und auf jeden Fall noch besser spielen kann wie letztes Jahr. Das will ich unbedingt zeigen.“

