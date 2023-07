Nach Sandrao Altunashvili, Lukas Ibertsberger, Florian Rieder, Thomas Sabitzer und Bernhard Zimmermann steht der RZ Pellets WAC davor, das halbe Dutzend an Sommer-Neuzugängen im Wölfe-Lager voll zumachen. Wie Cheftrainer Manfred Schmid gegenüber der "Krone" bestätigte, wurde mit dem Deutsch-Kanadier Scott Kennedy bereits eine mündliche Einigung erzielt. Der 26-jährige Innenverteidiger war zuletzt beim deutschen Drittligisten SSV Jahn Regensburg und zuvor bei Austria Klagenfurt und dem SV Grödig. Der 1,93 Meter-Abwehrhüne ist also in Österreich kein Unbekannter.

Lufthoheit für den 1,93 Meter großen Innenverteidiger Scott Fitzgerald Kennedy, hier am 18. Juni im Länderspiel mit Kanada gegen Folarin Balogun und die USA.

2018 bis 2020 schon mal in Kärnten

Der 12-fache kanadische Nationalspieler ist seit dem 1. Juli vereinslos, zuletzt stand er bei Jahn Regensburg in der 3. deutschen Liga unter Vertrag. Bei den „Wölfen“ soll Scott Kennedy nun in Kürze einen Zweijahres-Vertrag unterschreiben. „Er ist sehr groß, schnell, sehr spielstark und er ist sehr ehrgeizig, will sich weiterentwickeln“, so Schmid über den kommenden Neuzugang.

Der Abwehr-Hüne spielte bereits von Juli 2018 bis August 2020 beim SK Austria Klagenfurt in der ADMIRAL 2. Liga und absolvierte für die Kärntner Violetten 40 Einsätze (3 Tore, 1 Assist). Davor kickte spielte Kenney 26 Mal (4 Tore) für den SV Grödig.

Fotocredit: IMAGO/Agencia-MexSport