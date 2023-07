Wie der TSV Egger Glas Hartberg in seiner Klubaussendung am Montagabend bekannt gibt, ist die Zukunft des Torhüter-Trios Raphael Sallinger, Fabian Ehmann und Elias Scherf ist geklärt. Die Verträge mit dem Torhüter-Trio wurden allesamt verlängert.

In 33 Bundesliga-Einsätzen 7 Mal ohne Gegentor

Der Vertrag mit Tormann Raphael Sallinger (Foto) wird vorzeitig bis Sommer 2026 verlängert. Der 27-jährige Kärntner ist seit Sommer 2018 beim TSV Egger Glas Hartberg und war bis zur Winterpause verlässlicher Ersatz vom damaligen 1er-Goalie René Swete. Mit Beginn des Frühjahrs 2023 nutzte der 1,96m große Torhüter seine Chance und stand als neuer "Einser" zwischen den Pfosten. 30 Pflichtspiele absolvierte gebürtige Klagenfurter bislang für den TSV Hartberg, gesamt 33 BL-Partien (7 Mal zu Null).

Raphael Sallinger: "Die Entwicklung hier in Hartberg ist für das Team und für mich persönlich mehr als positiv. Ich fühle mich beim TSV am richtigen Ort und wir haben zusammen schon viel erlebt und noch sehr viel vor. Mit harter Arbeit will ich weit kommen und ich brenne darauf, weiterhin alles für den TSV Hartberg zu geben!"

Auch TSV-Ersatztormann im Frühjahr 2023, Fabian Ehmann, bleibt in Hartberg und verlängert um ein weiteres Jahr bis Sommer 2024.

Fabian Ehmann: "Ich freu mich ein weiteres Jahr in Hartberg zu sein und meinen Teil zum Erfolg des Teams beitragen zu können! Ich hoffe auf viele schöne Momente und werde alles geben um mit der Mannschaft unsere Ziele zu erreichen!"

Scherf weiter zum SKU Amstetten verliehen

Weiters verlängert ÖFB-U21-Teamtorhüter Elias Scherf seinen Vertrag in Hartberg bis Sommer 2026. Der 20-Jährige wird für die kommende Saison erneut in die ADMIRAL 2. Liga zum SKU Ertl Glas Amstetten verliehen um Spielpraxis zu sammeln.

TSV-Tormanntrainer Christian Gratzei: "Wir freuen uns sehr, dass diese drei sehr talentierten Torhüter den Weg mit uns weitergehen wollen. Raphael Sallinger und Fabian Ehmann sind ein sehr spannendes Tormann-Duo mit Qualität. Elias Scherf gehört als U21-Tormann genauso zu unserem Tormannteam, soll sich in Amstetten aber die nötige Spielpraxis holen. Wir sind froh, dass wir auf dieser Position, frühzeitig Entscheidungen treffen konnten und wir ein sportlich erfolgreiches Jahr erreichen wollen."

TSV-Obmann Erich Korherr: "Raphael war jahrelang immer zur Stelle wenn er gebraucht wurde. Jetzt im Frühjahr hat er die Chance bekommen und diese auch genützt. Er hat einen wichtigen Teil zum Klassenerhalt und zum positiven Saisonverlauf im Frühjahr beigetragen. Daher war es uns wichtig, ihn langfristig in Hartberg zu haben.

Fabian ist ebenfalls ein Tormann mit hoher Qualität, der sich mit Raphael um die Torhüterposition matchen wird. Wir sehen uns auf der Tormannposition gut aufgestellt. Für Elias ist es wichtig, Spielpraxis zu sammeln. Wir werden ihn in Amstetten weiterhin genau beobachten und hoffen, dass er künftig einmal im Hartberger Tor stehen wird."

