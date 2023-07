Am vorletzten Sonntag bat das grün-weiße Betreuerteam um Cheftrainer Zoran Barišić anläßlich der Eröffnung des Körner Trainingszentrums powered by VARTA zur ersten Übungseinheit für die Vorbereitung auf die Saison 2023/24, am vergangenen Freitag ging im niederösterreichischen Kilb das erste Testspiel (Endstand 4:1 für den SK Rapid) über die Bühne. Am Donnerstag, 4. Juli, startet dann für den SK Rapid Wien in Kooperation mit BURGENLAND Tourismus das traditionelle Sommertrainingslager, das über eine Woche und zum vierten Mal in Serie im AVITA Resort in Bad Tatzmannsdorf abgehalten wird.

Heute ab 16 Uhr Testspiel gegen slowakischen EC-Starter

Mit dabei sind nun auch die im Juni für ÖFB-Nationalteams abgestellten Spieler Niklas Hedl, Pascal Fallmann, Moritz Oswald, Nikolas Sattlberger und Jovan Zivković.

Am Anreisetag steht in Dunajska Streda (MOL-Arena) ab 16 Uhr ein Testspiel beim slowakischen Europacup-Starter DAC 1904 auf dem Programm, im Burgenland dann am Samstag (8. Juli) ab 16 ein Match gegen den ukrainischen Neo-Erstligisten FC Polissa Zyhtomyr (präsentiert von BURGENLAND Tourismus am Sportplatz Grafenschachen) und am Rückreisetag (Dienstag, 11. Juli) ab 18 Uhr ein Spiel gegen den tschechischen Klub SK Sigma Olmütz (Westadion Kirchschlag) im südlichsten Ort Niederösterreichs.

Die in Österreich stattfindenden Spiele sind fix via Livestream auf Rapid TV (Die von Elektro-Shop Köck präsentierte Videoplattform ist u.a. via tv.skrapid.at zu finden) zu sehen, vom ursprünglich als Geisterspiel ohne Medien avisierten Test beim DAC 1904 wird auf alle Fälle Videomaterial verfügbar sein, eine Direktübertragung im grün-weißen Online-Klub TV ist zur Stunde noch nicht garantiert gesichert.

Der 30-Mann-Kader für das Sommertrainingslager 2023 (in Klammern aktuelle Rückennummern):



Tor: Bernhard Unger (21), Paul Gartler (25), Niklas Hedl (45), Laurenz Orgler (50)



Feldspieler: Patrick Greil (4), Roman Kerschbaum (5), Oliver Strunz (7), Guido Burgstaller (9), Nicolas Kühn (10), Thorsten Schick (13), Aleksa Pejić (14), Fally Mayulu (17), Matthias Seidl (18), Michael Sollbauer (19), Maximilian Hofmann (20), Martin Koscelník (22), Jonas Auer (23), Dennis Kaygin (24), Martin Moormann (26), Marco Grüll (27), Moritz Oswald (28), Ante Bajić (29), Nicolas Bajlicz (30), Marko Dijaković (33), Nikolas Sattlberger (34), Pascal Fallmann (37), Ferdy Druijf (38), Leopold Querfeld (43), Jovan Zivković (49), Nenad Cvetković (55)



Das Trainerteam wird selbstverständlich vollzählig mit ins Burgenland reisen, erstmals dabei ist der Neo-Athletiktrainer Martin Mayer, weiters neben Cheftrainer Zoran Barisić an Bord: Thomas Hickersberger, Daniel Seper (beide Co-Trainer), Jürgen Macho (Torwarttrainer), Julian Helml (Reha- und Individualtrainer) und Daniel Schmitt (Analyse), die medizinische Abteilung wird von Klubarzt Dr. Thomas Balzer angeführt, dazu die Physios bzw. Masseure Wojtek Burzec, Gerald Kemmer, Manuel Rosenthaler und Wolfgang Skalsky.

Die organisatorische Leitung des Teamcamps obliegt abermals Teammanager Thomas Brandstötter, für die korrekte Ausrüstung sorgt Zeugwart Dragiša Vukadinović. Mit dabei ist selbstverständlich auch Geschäftsführer Sport Markus Katzer und mit Steffen Hofmann wird auch der Geschäfstführer SK Rapid einen zweitätigen Kurzbesuch im Burgenland einlegen. Um die interessierte Öffentlichkeit und vor allem die grün-weiße Community am Laufenden zu halten ist auch ein Teil des Teams Kommunikation, Medien & PR durchgehend vor Ort.



Am Sonntag (9. Juli) ist in Bad Tatzmannsdorf übrigens ein öffentliches Training geplant (Start 10:00 Uhr), nähere Infos dazu folgen!

Die Rapid-Sommer-Trainingslager in den letzten Jahren fanden wie folgt statt:



2006: Winklarn (NÖ)

2007: Windischgarsten (OÖ - Traunviertel)

2008: Bad Radkersburg (Steiermark) / Bad Bleiberg (Kärnten)

2009: Bad Radkersburg / Bad Waltersdorf (Steiermark)

2010: Bad Radkersburg (Steiermark) / Bad Tatzmannsdorf (Burgenland)

2011: Bad Leonfelden (OÖ - Mühlviertel)

2012: Windischgarsten (OÖ - Traunviertel)

2013: Bad Leonfelden (OÖ - Mühlviertel)

2014: Schärding (OÖ - Innviertel)

2015: Bad Zell (OÖ - Mühlviertel)

2016: Bad Zell (OÖ - Mühlviertel)

2017: Windischgarsten (OÖ - Traunviertel)

2018: Windischgarsten (OÖ - Traunviertel)

2019: Bad Zell (OÖ – Mühlviertel)

2020: Bad Tatzmannsdorf (Burgenland)

2021: Bad Tatzmannsdorf (Burgenland)

2022: Bad Tatzmanndorf (Burgenland)

2023: Bad Tatzmannsdorf (Burgenland)

Fotocredit: Avita Resort