Nachdem der SK Sturm Graz bereits im vergangenen Frühjahr mit dem 21-jährigen Londoner Arthur Okonkwo (18 Pflichtpartien für den Vizemeister) einen Torhüter von der Insel, respektive England ausgeliehen hatte (FC Arsenal U21), stehen die Steirer laut der "Krone" vor dem nächsten Leihgeschäft mit einem Goalie aus der Premier League: Kjell Scherpen von Brighton and Hove Albion. Der 23-jährige Niederländer soll dem Vernehmen nach diese Woche in Graz den Medizincheck absolvieren. Siehe auch Sommer-Transfers.

Reckte seine 2,06 Meter am 28. Mai in dieser Szene für Vitesse Arnheim gegen Feyenoord Rotterdam, Klub von ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner, in die Höhe: Hüne Kjell Scherpen.

18 Länderspiele für U21 der Niederlande

Nachdem der Leihvertrag mit Arthur Okonkwo auslief und der 1,98 Meter große Goalie mit nigerianischer Abstammung wieder auf die Insel zurückkehrte sowie der langjährige SK Sturm-Schlussmann Jörg Siebenhandl (inzwischen beim LASK) kein neues Arbeitspapier erhielt, hat der Vizemeister eine Vakanz auf der Torhüter-Position.

Kjell Scherpen, der 18 Länderspiele für das U21-Team der Niederlande absolvierte, hat das Gardemaß von 2,06 Metern und wurde vergangene Saison von Brighton and Hove Albion an Vitesse Arnheim ausgeliehen. Im Sommer 2021 kam der Hüne für 5 Mio. Euro von Ajax Amsterdam auf die Insel zu Brighton, wo er noch bis Juni 2024 unter Vertrag steht.

