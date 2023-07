Die WSG Tirol, die für heute kurzfristig noch ein Testspiel gegen FK Jablonec (16 Uhr, Gernot-Langes Stadion) einberaumt hat, tritt am morgigen Mittwoch-Vormittag die Reise ins alljährliche Sommer-Trainingscamp im Nachbarbundesland Salzburg an. Ein 25 Spieler und 11 Betreuer umfassendes Aufgebot reist in der 2. Vorbereitungswoche für 4 Tage ins Leoganger-Tal im Salzburger Pinzgau. Dabei auch Routinier Raffael Behounek, der seit 3 Jahren feste Komponente bei den Wattenern ist. Doch laut der "Tiroler Tageszeitung" wird der 26-jährige Wiener nicht in seine 4. Saison bei den Tirolern gehen.

Seit 3 Jahren feste Größe bei WSG Tirol

Zwar hat Raffael Behounek, der vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreut wird und bisher 101 Pflichtpartien für die WSG (5 Tore, 2 Assists) bzw. 96 Bundesliga-Spiele absolviert hat, noch 1 Jahr Vertrag, doch wird laut "TT" die Wattener verlassen.

Die Spekulationen werden dadurch genährt, dass WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger den 1,87 Meter großen Innenverteidiger in den ersten beiden Testspielen im zentralen Mittelfeld aufbot statt auf seiner angestammten Abwehr-Position.