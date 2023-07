Der SK Rapid Wien trat heute im Rahmen der Anreise zum Sommertrainingslager (4. – 11. Juli in Kooperation mit BURGENLAND Tourismus in Bad Tatzmannsdorf) in Dunajska Streda auf den slowakischen Vizemeister DAC 1904 und unterlag in diesem abwechslungsreichen internationalen Testspiel am Ende mit 2:4.

Nach Doppelpack von Krstović nach Viertelstunde 0:2 hinten

24 Tage vor dem Start in die 50. Bundesliga-Saison beim LASK geriet der SK Rapid in der schmucken MOL-Arena rasch durch einen Doppelpack von Nikola Krstović in Rückstand, fand aber nach rund 30 Minuten immer besser ins Spiel. Lohn war der verdiente Anschlusstreffer durch Nicolas Kühn in der 40. Minute nach schöner Kombination über das Neuzugang-Duo Nenad Cvetković & Mattias Seidl und Ante Bajić (Foto oben).

Nach dem Seitenwechsel dann ein „Geschenk“ für die Hausherren. Der Referee übersah ein klares Foulspiel an Oliver Strunz, die darauf entstehende Verwirrung nutzte Matej Trusa zum 3:1 für DAC 1904.

Danach folgten einige Chancen für die Hütteldorfer, erstmals genutzt nach einem Fehler der Slowaken im Spielaufbau von Ferdy Druijf, der von der Strafraumgrenze einschob.

Statt dem Ausgleich sahen die knapp über 2.000 Zuschauer in der 87. Minute noch das 4:2 für die Gastgeber, ein satter Schuss war für Lorenz Orgler nicht zu entschärfen.

DAC 1904 vs SK Rapid 4:2 (2:1)

MOL Arena Dunajska Streda – 2.009 Zuschauer

SR Ivan Kruzliak



Tore: Krstović (4., 15.), Trusa (50.) Vitalis (87.); Kühn (40.), Druijf (64.)



SK Rapid mit:

1. Halbzeit: Gartler; Schick, Cvetković, Moormann, Auer; Kerschbaum, Greil; Bajić, Seidl, Kühn; Burgstaller.

2. Halbzeit: Gartler (59. Orgler); Koscelnik, Pejić, Sollbauer, Auer (59. Dijaković); Strunz, Kerschbaum (59. Kaygin), Greil (59. Bajlicz); Grüll; Drujif, Mayulu.

Fotocredit: SK Rapid/Red Ring Shots