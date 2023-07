Im dritten Testspiel setzte es für die WSG Tirol - ohne Abwehrchef Raffael Behounek (siehe Beitrag) - gegen den tschechischen Erstligisten FK Jablonec die erste Niederlage der laufenden Sommervorbereitung auf die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24. In der 2. Vorbereitungswoche unterlagen die Wattener im ersten Härtetest dem Elftplatzierten der abgelaufenen Fortuna-Liga-Saison mit 1:2. Der WSG-Treffer im heimischen Gernot Langes Stadion gelang Denis Tomic per Foulelfmeter. Morgen Vormittag geht es für die Silberberger-Schützlinge ins Trainingslager ins Salzburger Land.

Justin Forst (r.) und die WSG Tirol hatten gegen den tschechischen Erstligisten FK Jablonec knapp das Nachsehen.

"In der 1. Halbzeit waren wir richtig schlecht"

Cheftrainer Thomas Silberberger zum Spiel: „Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten. In der 1. Halbzeit waren wir richtig schlecht, da hat die Einstellung der Jungs nicht gepasst. In der 2. Halbzeit sind wir dann mit einem Komplettwechsel der Mannschaft gut in die Gänge gekommen, wo dann zum Schluss der Ausgleich auch in der Luft gelegen ist."

Felix Bacher: „Ich denke es war im Vergleich zu Ried/Kaltenbach eine deutliche Verbesserung der Form, es waren natürlich auch viel stärkere Gegner. In der 1. Halbzeit haben wir uns noch etwas schwer getan, da haben einige Dinge nicht gepasst, aber wir stecken noch mitten in der Vorbereitung, da können solche Dinge passieren. In der 2. Halbzeit legten wir einen guten Auftritt hin und ich finde, es schaut insgesamt ganz gut aus.“

WSG Tirol – FK Jablonec 1:2 (0:2)

04. Juli 2023 | 16 Uhr, Gernot Langes Stadion, Wattens

Tore: 1:2 Tomic (E./70‘); 0:1 Drchal (19‘), 0:2 Kratochvil (40‘);

WSG Tirol, Hz. 1: Ozegovic – Jaunegg – Bacher – Okungbowa – Schulz – Müller – Naschberger – Kronberger – Ogrinec – Forst – Prelec.

WSG Tirol, Hz. 2: Stejskal – Ranacher – Bacher – Štumberger – Geris – Üstündag – Sulzbacher – Ertlthaler – Vötter – Tomic - Buksa.

FK Jablonec: Hanus – Hurtado – Tkijaski – Povazanec – Soucek – Kratochvil – Chramosta – Drchal – Plestil – Slavik - Chanturishvili.

Knappe Testspielniederlage im Gernot Langes Stadion: Unsere WSG Tirol unterliegt im dritten Spiel der laufenden Sommervorbereitung dem FK Jablonec mit 1:2. 😐



⚽️ Den WSG-Treffer erzielte Denis #Tomic per Elfmeter.



⏱️90’ | #WSGFKJ | 1:2 | #WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/CAjAOgyCpr — WSG Tirol (@WSGTIROL) July 4, 2023

Fotocredit: Hagleitner/WSG Tirol