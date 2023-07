Der Tabellendritte der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga-Saison, LASK Linz, gewann auch sein 3. Testspiel im Rahmen der Vorbereitung auf die Saison 2023/24. In Windischgarsten besiegte das Team von Neo-Cheftrainer und Kühbauer-Nachfolger Thomas Sageder den deutschen Drittligisten und Kultklub TSV 1860 München mit 2:0 (1:0). Mit Thomas Goinger (41.) und Peter Michorl (88., Foulelfmeter) erzielten zwei Langzeit-LASKler und Routiniers die Tore.

Brachte den LASK auf die Siegerstraße gegen die Münchener Löwen: Thomas Goiginger.

Nach Foul an Balic verwandelt Michorl Elfer zum 2:0-Endstand

Thomas Goinger besorgte nach feinem Zuspiel von Robert Žulj kurz vor dem Seitenwechsel den 1:0-Pausenstand (41.). Die Schwarz-Weißen verteidigten den Vorsprung in Halbzeit 2 konsequent, ehe kurz vor dem Abpfiff Peter Michorl für die Entscheidung und den 2:0-Endstand sorgte (88.).

Rückkehrer Husein Balic (nach Leihe zum Cashpoint SCR Altach) kam im Strafraum regelwidrig zu Fall, Peter Michorl - dienstältester LASKler - verwandelte den fälligen Foulelfmeter mit links rechts unten sicher.

Zum Spiel detaillierter:

Die erste Chance in Windischgarsten gehörte Marin Ljubicic: Nach einem Heber von Robert Zulj spitzelte er den Ball am weit aus dem Tor geeilten Marco Hiller vorbei und Richtung Gehäuse, TSV-Innenverteidiger Michael Glück klärte vor der Linie (7.). Auch bei der nächsten Gelegenheit hatte der umtriebige Mittelstürmer seine Beine im Spiel: Ljubicic fing einen ungenauen Rückpass im Strafraum ab, über Thomas Goiginger landete der Ball an der Strafraumgrenze bei Lenny Pintor. Der Direktschuss des Linksaußen wurde abgeblockt (14.). Die Chancen kamen weiterhin im Sieben-Minuten-Takt, in der 21. Minute kam Thomas Goiginger nach Zulj-Zuspiel aus spitzem Winkel zum Abschluss – knapp vorbei.

Die Löwen verbuchten ihre erste Chance zwei Minuten später: Fynn Lakenmacher tauchte nach einem Konter im Strafraum auf und prüfte Tobias Lawal mit einem Flachschuss, der Linzer Schlussmann hielt sicher. Die nächste Gelegenheit ließ dann auf sich warten: Thomas Goiginger war es, der sich in der 40. Minute erneut von rechts in des Gegners Strafraum tankte und im Rückraum Robert Zulj fand - der Gewaltschuss des LASK-Kapitäns blieb in einer Münchner Menschenmauer hängen. Dieselbe Kooperation, aber mit vertauschten Rollen, sorgte kurz darauf für die Linzer Führung: Robert Zulj steckte auf Thomas Goiginger durch und der Rechtsaußen verwandelte trocken zum 1:0 (41.).

"Big save" von Sommer-Neuzugang Siebenhandl

Auch im dritten Test wechselte Cheftrainer Thomas Sageder zur Pause auf allen Positionen durch. Wenige Sekunden nach Wiederbeginn musste Jörg Siebenhandl rettend eingreifen, er parierte einen scharfen Abschluss von Meris Skenderovic (46.). Auf der Gegenseite kam Ibrahim Mustapha in der 49. Minute zum Abschluss, scheiterte aber aus kurzer Distanz am ebenfalls eingewechselten München-Keeper David Richter. Selbiger lenkte in der 53. Minute einen gefühlvollen Schlenzer von Husein Balic mit den Fingerspitzen neben die Stange.

Nach einer Stunde köpfte Moses Usor zum vermeintlichen 2:0 ein, stand dabei aber knapp im Abseits. In der 67. Minute probierte es Usor erneut, diesmal mit einem unangenehmen Aufsitzer vom rechten Strafraumeck und zwang Richter zur nächsten Parade. Die Entscheidung besorgte drei Minuten vor Schluss schließlich Peter Michorl: Nachdem Husein Balic im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht wurde, versenkte der Mittelfeld-Dirigent den fälligen Strafstoß unhaltbar rechts unten (88.).

"Spezifisches Ziel war es, ohne Gegentor zu bleiben"

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel:

„Die aktuelle Woche steht bei uns ganz im Zeichen hoher Trainingsintensität und hohen Trainingsumfangs, wir trainieren jeden Tag zwei Mal. Das hat man im Spiel sicher auch etwas gemerkt. Wir haben den Burschen gesagt, dass sie sich heute jeweils 45 Minuten auspowern sollen, den Tank quasi leeren - das haben sie gut gemacht. Ein spezifisches Ziel, das wir uns für heute gesetzt hatten, war es, ohne Gegentor zu bleiben - das ist uns gelungen."

So spielte der LASK:

1. Halbzeit: Lawal – Stojkovic, Kecskes, Luckeneder, Renner – Jovicic, Horvath – Goiginger,Žulj (K), Pintor - Ljubicic

2. Halbzeit: Siebenhandl - Flecker, Letard, Twardzik, Ba (58. Renner (69. Kecskes)) - Ljubic, Michorl (K) - Mustapha, Usor, Balic - Koné

Tore: Goiginger (41.), Michorl (88.)

DANA Arena Windischgarsten, 580 Zuschauer

Samstag gegen FC St. Gallen in Tirol

Es war für den LASK der dritte Testspiel-Sieg nach dem 5:2 gegen ADMIRAL 2. Ligist FC Flyeralarm Admira und einem 7:0-Kantersieg zum Auftakt gegen Union Pregarten. Das nächste Vorbereitungsspiel steigt bereits am Samstag gegen den FC St. Gallen. Die Pflichtspiel-Saison startet für den LASK am 21. Juli im ÖFB-Cup gegen Röthis.

Weitere Testspiele des LASK im Rahmen Sommervorbereitung

Sa., 8. Juli (16 Uhr, Stadion Jenbach/Tirol) vs. FC St. Gallen

Fr., 14. Juli (17 Uhr, voestalpine Stadion Pasching - unter Ausschluss der Öffentlichkeit!) vs. Debreceni VSV

Sa., 15. Juli Saison-Kickoff (16 Uhr, Raiffeisen Arena) vs. First Vienna FC 1894. Im Anschluss an die Partie findet in der Fanzone die offizielle Kaderpräsentation des LASK statt. Im Rahmen des Saison-Kickoffs gibt’s zudem Freibier von LASK-Leading Partner Zipfer.

Durch Tore von #Goiginger und #Michorl gewinnen wir auch das dritte Testspiel der Sommervorbereitung. ⚫️⚪️

______________________________

🔵⚪️ TSV 0-2 ASK ⚫️⚪️ SE #Testspiel pic.twitter.com/H2Jtn7Paaz — LASK (@LASK_Official) July 4, 2023

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at