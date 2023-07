2. Sommer-Testspiel = 2. Sieg, 2. Torreigen nach dem 8:1 zum Auftakt in Ferlach! Am Dienstag hat sich die Austria Klagenfurt in einem Test im Rahmen der Sommer-Vorbereitung auf die Saison 2023/24 beim ATSV Wolfsberg aus der Kärntner Liga mit 9:0 (2:0) durchgesetzt. Die Tore für das Team von Chefcoach Peter Pacult vor 250 Zuschauern im Lavanttal erzielten Andy Irving (3), Sebastian Soto (2), Sinan Karweina, Florian Jaritz, Rico Benatelli und Solomon Bonnah.

Der 23-jährige Schotte Andy Irving geizte nicht mit Toren und schnürte im Testspiel im Lavanttal den Triplepack für die Kärntner Violetten. Gewohnt sicher war der 1,90 Meter-Mann mal wieder "vom Punkt".

Torreigen ab 19. Minute durch Karweina eröffnet

Im Kasten startete Phillip Menzel, die Abwehr bildeten Christopher Wernitznig, Thorsten Mahrer, Nicolas Wimmer und Matthias Dollinger, der sein Debüt für die Profis feierte. Moritz Berg, Christopher Cvetko und Turgay Gemicibasi erhielten im Mittelfeld den Vorzug, Sinan Karweina, Jonas Arweiler und Florian Jaritz durften im Sturm von Beginn an ran.

Die Waidmannsdorfer übernahmen zwar direkt das Kommando und hatten deutlich mehr Spielanteile, mussten aber bis zur 19. Minute auf die Führung warten. Dollinger setzte sich auf der linken Seite durch, brachte die Flanke auf die zweite Stange. Dort hatte sich Karweina freigeschlichen, der den Ball mit einer Direktabnahme im langen Eck versenkte.

11 Minuten vor dem Pausenpfiff klingelte es erneut im Kasten der Hausherren: Abwehr-Chef Thorsten Mahrer schaltete sich mit in die Offensive ein und setzte Florian Jaritz in Szene, der die Kugel über die Linie drückte. Der favorisierte Bundesligist hatte die Partie im Griff, ließ hinten nichts anbrennen, ließ aber phasenweise in der Vorwärtsbewegung das nötige Tempo vermissen.

Im Angriff aufgebotener Andy Irving mutiert zum Torjäger

Mit Beginn der 2. Hälfte wechselte Cheftrainer Peter Pacult komplett durch. Vor Tormann Marco Knaller kamen Simon Straudi, Kosmas Gkezos, Nikola Djoric und Till Schumacher in der Abwehr zum Einsatz. Im Mittelfeld übernahmen Rico Benatelli, Jannik Robatsch und Debütant Bego Kujrakovic, im Angriff zeigten sich Solomon Bonnah und Andy Irving. Schon nach 25 Minuten war Sebastian Soto für den angeschlagenen Arweiler gekommen.

9 Minuten waren nach Wiederbeginn absolviert, da machte die Austria "den Deckel drauf". Nach einem abgefälschten Schuss landete der Ball genau vor den Füßen von Soto, der sich die Gelegenheit aus 5 Metern nicht entgehen ließ. Nur 180 Sekunden später erhöhte Andy Irving sicher vom Elfmeterpunkt, nachdem der Grieche Kosmas Gkezos im Strafraum gefoult worden war.

Es ging munter weiter und die Austria-Anhänger im Lavanttal kamen auf ihre Kosten: Nach Flanke von Andy Irving war Rico Benatelli (62.) per Kopfball zur Stelle, Bonnah (82.) machte nach Benatelli-Zuspiel das halbe Dutzend voll, ehe Andy Irving (83., 87.) per Doppelschlag zunächst auf Pass von Kujrakovic und zum Abschluss mit einem direkten Freistoß einen Dreierpack schnürte. Für den Schlusspunkt kurz vor dem Ende sorgte Soto - 9:0!

Freitag 3. Testspiel gegen Zweitligist FC Liefering

Nach den Erfolgen zum Auftakt der Vorbereitung über eine Auswahl aus DSG/ATUS Ferlach (8:1) und nun auch den ATSV Wolfsberg folgt schon am Freitag (15 Uhr) der nächste Test – zugleich die erste echte Härteprobe: Auf der Sportanlage Gmünd misst sich das Pacult-Team mit dem ADMIRAL 2. Ligisten FC Liefering.

