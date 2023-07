In der 1. Runde (20. bis 23. Juli ´23) der UNIQA ÖFB Cup Saison 2023/24 kommt es zu drei Spielterminänderungen, die u.a. auch Titelverteidiger SK Puntigamer Sturm Graz und den letztjährigen Finalisten SK Rapid Wien betreffen.

Auch der Matchwinner des ÖFB-Cup-Finales der abgelaufenen Saison 2022/23, Manprit Sarkaria, und Titelverteidiger SK Sturm Graz sind von einer Terminänderung in Runde 1 betroffen.

Änderungen betreffen auch Vorjahres-Finalisten

Es handelt sich um folgende drei Pokal-Partien:

SAK Posojilnica Bank vs. SK Puntigamer Sturm Graz Samstag, 22.07.2023, 17:30 Uhr, SAK Sportpark Welzenegg

ASK Klagenfurt vs. FC Flyeralarm Admira

Sonntag, 23.07.2023, 10:30 Uhr, ASK Sportzentrum Fischl

SR Donaufeld vs. SK Rapid Wien Sonntag, 23.07.2023, 17:45 Uhr, Wiener Sport-Club Platz

🏆ℹ Achtung: Bei drei Spielen in der 1. Runde des UNIQA ÖFB Cup kommt es zu terminlichen Änderungen. Weitere Infos 👉 https://t.co/izpCq9QcSU#GlaubeWilleMut pic.twitter.com/MRXZOKgFev — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) July 4, 2023

Der gesamte Spielplan für die 1. Runde sieht wie folgt aus:



SC Neusiedl am See 1919 vs. SV Licht-Loidl Lafnitz

Donnerstag, 20.07.2023, 19:00 Uhr, Sportzentrum Neusiedl am See



SC Röfix Röthis vs. LASK

Freitag, 21.07.2023, 18:00 Uhr, Sportplatz an der Ratz Röthis



SV SPORTASTIC Spittal vs. FK Austria Wien

Freitag, 21.07.2023, 18:00 Uhr, Goldeckstadion Spittal



FCM Flyeralarm Traiskirchen vs. Cashpoint SCR Altach

Freitag, 21.07.2023, 19:00 Uhr, ARBÖ-Arena Traiskirchen



SV Sedda Bad Schallerbach vs. WSG Tirol

Freitag, 21.07.2023, 19:00 Uhr, SV Sedda Bad Schallerbach



SK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg vs. First Vienna FC 1894

Freitag, 21.07.2023, 19:00 Uhr, Sparkassen-Arena Voitsberg



SC Sparkasse IMST 1933 vs. SC Schwarz Weiß Bregenz

Freitag, 21.07.2023, 19:00 Uhr, Velly Arena IMST



Deutschlandsberger SC "Wonisch Installationen" vs. KSV 1919

Freitag, 21.07.2023, 19:00 Uhr, Koralmstadion Deutschlandsberg



SC/ESV Parndorf vs. ASV Draßburg

Freitag, 21.07.2023, 19:30 Uhr, Heidebodenstadion



FC Marchfeld Donauauen vs. SC Bauer Bikes WEIZ

Freitag, 21.07.2023, 19:30 Uhr, Aulandstadion



TWL Elektra vs. SKN St. Pölten

Freitag, 21.07.2023, 19:30 Uhr, Sportanlage Raxgasse



FavAC 1910 vs. TSV Egger Glas Hartberg

Samstag, 22.07.2023, 16:00 Uhr, FavAC Platz



Meusburger FC Wolfurt vs. SV Austria Salzburg

Samstag, 22.07.2023, 16:30 Uhr, Sportplatz an der Ach



SVG Reichenau – Innsbruck vs. FC Mohren Dornbirn 1913

Samstag, 22.07.2023, 16:30 Uhr, Sportplatz Reichenau



AXIII Auhof Center vs. USV Raiffeisen Weindorf St. Anna am Aigen

Samstag, 22.07.2023, 17:00 Uhr, Kinkplatz



SPG Silz/Mötz vs. SC Austria Lustenau

Samstag, 22.07.2023, 17:30 Uhr, Inn Stadion / Mötz



ATUS Ferlach vs. DSV Leoben GGMT Revolution

Samstag, 22.07.2023, 17:30 Uhr, ATUS Ferlach Sportplatz



SV Sparkasse Leobendorf vs. SV Horn

Samstag, 22.07.2023, 17:30 Uhr, Sportplatz SV SPK Leobendorf



SAK Posojilnica Bank vs. SK Puntigamer Sturm Graz

Samstag, 22.07.2023, 17:30 Uhr, SAK Sportpark Welzenegg



FC Pinzgau Saalfelden vs. BSK 1933

Samstag, 22.07.2023, 18:00 Uhr, 1508 SaalfeldenArena



SV Klöcher Bau Oberwart vs. SV Stripfing/Weiden

Samstag, 22.07.2023, 18:30 Uhr, Oberwart – Informstadion



Union Raiffeisen Gurten vs. VfB Hohenems

Samstag, 22.07.2023, 18:30 Uhr, Park 21 Arena



SPG Wallern/St. Marienkirchen vs. FC Blau-Weiß Linz

Samstag, 22.07.2023, 18:30 Uhr, Zaunergroup Arena



FC Kufstein vs. RZ Pellets Wolfsberger AC

Samstag, 22.07.2023, 19:00 Uhr, Kufstein Arena



SPG HOGO Wels vs. SV Guntamatic Ried

Samstag, 22.07.2023, 20:30 Uhr, Huber-Arena



Kremser SC vs. SKU Ertl Glas Amstetten

Samstag, 22.07.2023, 20:30 Uhr, Sepp-Doll-Stadion



TuS Bad Gleichenberg vs. GAK 1902

Samstag, 22.07.2023, 20:30 Uhr, Bad Gleichenberg Arena



SK BMD Vorwärts Steyr vs. SK Austria Klagenfurt

Samstag, 22.07.2023, 20:30 Uhr, LIWEST Arena



ASK Klagenfurt vs. FC Flyeralarm Admira

Sonntag, 23.07.2023, 10:30 Uhr, ASK Sportzentrum Fischl



Spielgemeinschaft SCU Ardagger/USV Viehdorf vs. FC Red Bull Salzburg

Sonntag, 23.07.2023, 11:00 Uhr, Sportplatz SC Union Ardagger



SV Klement Haitzendorf vs. FAC Wien

Sonntag, 23.07.2023, 17:00 Uhr, Sportanlage SV Klemens Haitzendorf



SR Donaufeld vs. SK Rapid

Sonntag, 23.07.2023, 17:45 Uhr, Wiener Sport-Club Platz

Alle Spiele werden live im Ligaportal Live-Ticker-Center und in der Ligaportal-App (hier downloaden) übertragen.

Weitere Termine im UNIQA ÖFB Cup 2023/24

2. Runde: 26./27./28. September 2023