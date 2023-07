Wieder Mal gelang dem FC Red Bull Salzburg mit der Verpflichtung eines blutjungen Fußballers ein Glücksgriff. Gemeint ist das israelische Toptalent Oscar Gloukh, dass im Jänner von Maccabi Tel Aviv zu den Roten Bullen wechselte und beim österreichischen Serienmeister binnen weniger Monate sein Talent präsentierte. Wodurch der 19-jährige Offensivakteur, der heute im Halbfinale der U21-EM mit Israel auf Turnierfavorit England trifft (18 Uhr), wiederum Begehrlichkeiten diverser Topklubs geweckt hat. Laut Medienberichten auch in der Premier League.

Oscar Gloukh mit Israel heute Abend vs. England im U21-EM-Halbfinale

Dem Vernehmen nach haben Vizemeister FC Arsenal London, Triple-Gewinner Manchester City (mit dem Ex-Salzburger Erling Haaland), Rekordmeister Manchester United und Tottenham Hotspurs Oscar Gloukh auf dem Radar. Auch der neue spanische Meister FC Barcelona sei interessiert.

Bereits im Winter waren die Katalanen an dem Israeli dran, doch der jugen Israeli entschied sich für den FC Red Bull Salzburg und unterschrieb beim österreichischen Fußball-Flaggschiff ein Arbeitspapier bis 2027. Weitere Interessenten sollen Villarreal, der AC Milan und die AS Monaco sein, wo der Ex-Salzburger Adi Hütter gestern offiziell als Trainer vorgestellt wurde.

Gloukh zeigte im Frühjahr in der ADMIRAL Bundesliga seine Klasse und steuerte in 17 Pflichtspielen für die Roten Bullen je 2 Tore und Assists bei. Aktuell überrascht der beidfüßige, offensive Mittelfeldspieler des FC Red Bull Salzburg mit dem U21-Team Israels bei der U21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien und trifft dort heute Abend im Halbfinale auf England (18 Uhr). Bereits im A-Team seines Landes brachte es Oscar Gloukh auf 6 Einsätze (2 Tore).

Halbzeit im Trainingslager



Dahoam im #SalzburgerLand ⛰️ pic.twitter.com/pHVgh7uZqT — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 5, 2023

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty