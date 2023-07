Die Austria Klagenfurt hat eine wichtige Personalentscheidung im Nachwuchs getroffen: Robert Micheu (Foto) übernimmt die Führung der Akademie und folgt auf Wolfgang Schellenberg, der seine Tätigkeit bei den Kärntner Violetten bereits im Juni aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Der 47-jährige Kärntner Robert Micheu (von 2018 - 2020 Trainer der 1. Mannschaft) war schon zuvor in seiner Funktion als Jugendleiter beim ADMIRAL Bundesligisten in alle Abläufe eingebunden.

"Mit Robert Micheu haben wir die perfekte Lösung gefunden"

Austria Klagenfurt-Neo-Geschäftsführer Günther Gorenzel: „Wir bedanken uns bei Wolfgang Schellenberg für die wertvolle Aufbauarbeit in den zurückliegenden drei Jahren und wünschen ihm Kraft für eine vollständige Genesung. Mit Robert Micheu haben wir die perfekte Lösung gefunden, da er mit seiner Expertise und Erfahrung für eine reibungslose Fortsetzung sorgt. Die Ausbildung von Talenten hat in unserem Verein einen sehr hohen Stellenwert und wir werden gemeinsam anpacken, um uns in diesem Bereich nachhaltig weiterzuentwickeln."

Der neue Akademie-Boss ist zugleich eine Identifikationsfigur. Er spielte schon Anfang der 1990er-Jahre für die Waidmannsdorfer und kehrte nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn zurück. Im Oktober 2018 wurde Micheu als Trainer der Profi-Mannschaft präsentiert, bewahrte das Team vor dem Absturz in die Regionalliga und führte es in die Spitzengruppe der 2. Liga. Im Dezember 2020 gab er das Amt an den aktuellen Chefcoach Peter Pacult ab.

Micheu hielt der Austria die Treue, schlüpfte in eine Führungsrolle im Nachwuchs, verstärkte zudem das Trainerteam von U15 und U18. Darüber hinaus übernahm der 47-Jährige gemeinsam mit Sabine D’Angelo die Leitung der Frauenmannschaft, die heuer das Double aus Meisterschaft in der Kärntner Liga und KFV-Cup feierte. In der Relegation zur 2. Liga scheiterte Violett am LASK.

"Austria Klagenfurt spielt eine Hauptrolle in meinem Leben"

„Die Austria Klagenfurt spielt eine Hauptrolle in meinem Leben und es liegt mir sehr am Herzen, den Verein auf seinem Weg voranzubringen. Ich freue mich auf die neue Rolle und werde mit Spaß und voller Leidenschaft daran arbeiten, dass sich die Akademie-Teams auf höchstem Niveau bewähren“, blickt Micheu auf die bevorstehenden Saison voraus.

Die Trainerposten für die Serie 2023/24 hatte Micheu noch mit Vorgänger Schellenberg besetzt: Als Chefcoach der U18 kommt Alexander Schmidt zu den Violetten, der in seinem Stab durch „Co“ Robert Schweiger und Tormanntrainer Alexander Philipp sowie Videoanalyst Sascha Kremer unterstützt wird.

Trainer der U16 bleibt Lucian Florin Orga, der Assistent Dennis Fritzenwallner und Marco Petricevic für den individuellen Bereich sowie David Puntigam für die Keeper an seiner Seite hat. Die U15 wird unter der Anleitung des bisherigen Talentfördercoachs Martin Töfferl an den Start gehen, ergänzt durch „Co“ und Videoanalyst Kremer sowie Tormanntrainer Endrit Sadiku.

Fotocredit: Austria Klagenfurt/Kuess.