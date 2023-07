Wie der FC Red Bull Salzburg und FC Blau-Weiß Linz in ihrer jeweiligen Klubaussendung am heutigen Mittwoch, den 5. Juli 2023, vermelden, wird Raphael Hofer für die neue Saison 2023/2024 vom österreichischen Serienmeister an den Aufsteiger der ADMIRAL Bundesliga verliehen. Siehe auch Sommer-Transfers der 12 BL-Klubs.

"Anerkennung für uns, dass uns Red Bull Salzburg das Vertrauen schenkt"

Raphael Hofer kam 2017 in die Red Bull Akademie und durchlief dort alle Nachwuchsstufen, bis der 20-jährige Mittelfeldspieler im Sommer 2021 zum FC Liefering wechselte. Dort stand der Mittelfeldspieler 38-mal am Platz und erzielte 3 Tore (plus 3 Assists). Zudem war der ÖFB-U21-Teamspieler in den letzten zwei Saisonen Teil der Salzburger Youth League-Mannschaft (14 Matches, 1 Tor).

Im April unterschrieb der Oberösterreicher einen Vertrag beim FC Red Bull Salzburg, der ab Sommer bis zum 30. Juni 2026 läuft.

Christoph Schößwendter, Neo-Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz: „Es freut uns sehr, dass wir gemeinsam mit Red Bull Salzburg eine super Lösung für Raphael finden konnten. Wir sind überzeugt davon, dass nicht nur Raphael, sondern auch wir von dieser einjährigen Leihe profitieren werden. Es ist eine Anerkennung für uns, dass uns Red Bull Salzburg das Vertrauen schenkt um die Entwicklung eines so talentierten Spielers wie Raphael mitzutragen. Auf diesem Weg auch nochmals ein Dankeschön an Red Bull Salzburg und vor allem Christoph Freund, dass sie uns dabei unterstützt haben."

Neuzugang Raphael Hofer: „Erstmals möchte ich mich bei Red Bull Salzburg bedanken, dass sie mir die Leihe zu diesem tollen Verein ermöglicht haben. Ich freue mich riesig auf dieses Kapitel, auf das neue Stadion und kann es kaum erwarten vor diese großartigen Fans zu spielen."

0:2-Testspiel-Niederlage der Blau-Weißen vs. Vienna

Beim gestrigen Testspiel des FC Blau-Weiß Linz gegen die First Vienna FC 1894 war der Neuzugang aus Salzburg noch nicht mit dabei. Den Probegalopp verlor der ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger (wie in Runde 1 der abgelaufenen ADMIRAL 2. Liga-Saison) mit 0:2. Für die Vienna scorten Bumbic (27.) und Edelhofer (42.).

