Routinier James Holland und Dominik Fitz (Foto) scorten beim 2:0-Sieg im zweiten Test der Sommer-Vorbereitung von ADMIRAL Bundesligist FK Austria Wien gegen den ADMIRAL 2. Ligisten Floridsdorfer AC am Trainingsgelände der Generali-Arena. Am Wochenende stehen zwei weitere Partien auf dem Programm, am Samstag um 17 Uhr empfangen die Wiener Violetten mit dem SV Horn (Trainingsplatz 2) den nächsten Klub aus Liga 2 und am Sonntag um 16 Uhr spielen die Europacup-Starter aus Wien-Favoriten auswärts gegen Lilienfeld.

Dominik Fitz mit 25-Meter-Freistoß ins Kreuzeck

Im Vergleich zum 5:1-Sieg im ersten Testspiel gegen Schrems kehrten Matthias Braunöder, Marvin Martins und Manuel Polster zurück in den Kader. Sie waren aufgrund ihrer Länderspieleinsätze etwas später in die Vorbereitung gestartet, absolvierten am Montag ihre Leistungstests und trainierten am Dienstag erstmals mit der Mannschaft. Einzig Torhüter Christian Früchtl, der mit Deutschland bei der U21-Europameisterschaft noch länger im Einsatz war, ist noch nicht zurück.

James Holland brachte die Austria in der 26. Minute nach einem Corner von Dominik Fitz per Kopfball in Führung. Kurz vor der Pause zirkelte der Assistgeber Dominik Fitz einen Freistoß aus gut 25 Metern direkt zum 2:0 ins Kreuzeck (39.). Keles und Fitz hatten weitere Möglichkeiten auf eine höhere Halbzeitführung. Zur Pause wechselte Trainer Michael Wimmer komplett durch. In der zweiten Hälfte hatten u.a. Silva und Polster weitere Chancen für die Veilchen.

Austria Wien - FAC Wien 2:0 (2:0)

FK Austria Wien, Hz. 1: Kos – Handl, Galvão, Meisl – Ranftl, Holland (K), Jukić, Guenouche – Keles, Tabaković, Fitz.

FK Austria Wien, Hz. 2: Wedl – Martins, Baltaxa, Plavotić – Potzmann, Braunöder, Fischer (K), Polster – Gruber, Silva, Dramé (70. Vucic).

Tore: Holland (26.), Fitz (39.).

⚽ James Holland und Dominik Fitz treffen beim 2:0-Sieg im zweiten Test der Vorbereitung gegen den Zweitligisten FAC. pic.twitter.com/5mxYY88FzW — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) July 5, 2023

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at