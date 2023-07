Im zweiten Testspiel der Sommervorbereitung feierte der SC Austria Lustenau am Dienstagabend den ersten Sieg. Auf der Sportanlage Buechenwald in Gossau konnte der FC St. Gallen, in der abgelaufenen Saison Tabellensechster der Schweizer Super League, mit 2:1 (0:1) besiegt werden.

Macht da weiter, wo Lukas Fridrikas im Frühjahr in der ADMIRAL Bundesliga aufhörte, und schnürte sogleich einen Doppelpack zum 2:1-Sieg über St. Gallen.

Eingewechselter Torgarant Lukas Fridrikas dreht Partie binnen 5 Minuten

Der Erstligist aus dem Nachbarland begann druckvoll. Die Anfangsphase der Partie gehörte den Espen, weshalb die Führung der Schweizer nach einer Ecke in Spielminute 20 durch Albin Krasniqi auch in Ordnung ging. Auch danach war der FCSG tonangebend.

In Folge kamen schließlich auch die Lustenauer zu guten Angriffen, richtig gefährlich konnten die Austrianer zunächst noch nicht werden. Zur Pause wechselten beiden Mannschaften durch, die Mader-Mannen agierten dann aber wesentlich zielstrebiger und verzeichnete mehrere Möglichkeiten.

Nachdem Testspieler Namory Cisse noch an der Stange scheiterte, besorgte Lukas Fridrikas mit einem Schuss ins lange Eck den Ausgleich. Der Angreifer doppelte kurz darauf nach und drehte die Partie mit seinem zweiten Treffer für die Grün-Weißen. St. Gallen konnte nicht mehr nachziehen und so gewann die Austria mit 2:1.

FC St. Gallen - SC Austria Lustenau 1:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 Krasniqi (20.), 1:1 Lukas Fridrikas (70.), 1:2 Lukas Fridrikas (74.).

SC Austria Lustenau: Schierl (46. Helac) – Grujcic, Maak, Mätzler – Berger (46. Marte), Grabher (78. Devisate), Surdanovic (57. Rhein), Tiefenbach (46. Anderson), Gmeiner (86. Wund) – Cisse (76. Koc), Schmid (46. Fridrikas).

Weiteres Testspielprogramm

Sonntag, 9. Juli, 16 Uhr: FC St. Pauli vs. SC Austria Lustenau, St. Martin (Südtirol)

Mittwoch, 12. Juli, 18 Uhr: Dornbirner SV vs. SC Austria Lustenau (Haselstauden)

Samstag, 15. Juli, 14 Uhr: SC Austria Lustenau vs. Holstein Kiel (Reichshofstadion)

Wir gewinnen den zweiten Test der Vorbereitung gegen den @FCSG_1879 mit 2:1.



Beide Treffer erzielte Lukas Fridrikas nach Seitenwechsel. ⚽️⚽️👏 pic.twitter.com/DVrOgKfZP2 — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) July 4, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL