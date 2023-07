Der LASK holt mit dem nächsten Sommer-Neuzugang wieder ein Talent: Ebrima Darboe kommt leihweise von Serie A- und José Mourinho-Klub AS Roma. Der 22-jährige, defensive Mittelfeldspieler aus Gambia spielt seit 2021 für die Giallorossi, nun wechselt der 13-fache Nationalspieler seines Landes leihweise für ein Jahr zu den Linzern, die damit nach dem gleichaltrigen Pariser Lenny Pintor aus der "Stadt der Liebe" nun auch einen Spieler aus der "ewigen Stadt" begrüßen. Die Donaustädter aus Oberösterreich fischen fleißig in europäischen Gewässern...siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

Mit 14 Jahren aus Gambia über Libyen nach Italien geflüchtet

Der LASK verstärkt sich im Mittelfeld mit einem Toptalent des italienischen Spitzenklubs AS Roma. Ebrima Darboe heißt der Mann, der ab sofort das schwarz-weiße Dress überstreifen wird und bei den Italiener noch bis 30. Juni 2026 unter Vertrag steht.

Die Geschichte des 22-Jährigen lässt niemanden kalt: Mit 14 Jahren flüchtete Ebrima Darboe aus seiner Heimat Gambia über Libyen nach Italien, wo der am 6. Juni 2001 in Bokateh Geborene zunächst für den kleinen Verein Young Rieti spielte. 2019 entdeckten ihn Scouts der Roma und holten ihn in den Nachwuchs der Giallorossi. Dort spielt auch sein Cousin Muhammed Bah (AS Rom U18).

Von 2019 bis 2021 lief Ebrima Darboe in 51 Partien für Romas U19 auf, sein Profi-Debüt in der Serie A feierte er im Mai 2021. Sein zweiter Profi-Einsatz führte ihn auf die ganz große Bühne: Beim 3:2-Sieg gegen Manchester United im Halbfinal-Rückspiel der UEFA Europa League kam der 1,79 Meter große Rechtsfuß, der in der abgelaufenen Saison mit der AS Roma die UEFA Europa Conference League gewann, 60 Minuten lang zum Einsatz.

Vor knapp einem Jahr setzte ihn eine Kreuzband-Verletzung einige Zeit lang außer Gefecht, im Laufe des Frühjahrs kehrte Ebrima Darboe wieder in den Trainingsbetrieb der Roma zurück. Für die gambische Nationalmannschaft bestritt der 22-Jährige bisher 13 Einsätze.

„Einen Roma-Spieler in unseren Reihen zu haben ist etwas Besonderes“

Nun setzt Ebrima Darboe seine Karriere nördlich der Alpen fort und wechselt leihweise zum LASK. „Dass wir Ebrima zum LASK holen konnten, ist eine Auszeichnung für die Entwicklung unseres Klubs. Einen Roma-Spieler in unseren Reihen zu haben ist etwas Besonderes. Er ist ein hervorragender Techniker und ich freue mich schon, ihn bald im LASK-Dress auflaufen zu sehen“, sagt Radovan Vujanovic, Geschäftsführer Sport beim LASK.

Der frischgebackene Athletiker Ebrima Darboe blickt der neuen Saison gespannt entgegen: „Der LASK ist für mich eine tolle Herausforderung. Ich freue mich, einen neuen Klub, eine neue Liga und ein neues Land kennenzulernen. Ich will hier die nächsten Schritte meiner Entwicklung gehen und dem Team helfen, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen.“

Fotocredit: LASK