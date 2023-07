Besonders bei den Champions League-Auftritten des FC Red Bull Salzburg sorgte Noah Okafor für Furore, erzielte drei ebenso sehenswerte wie wertvolle Treffer. Auch in der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga-Saison zählte der 23-jährige Schweizer zu den Leistungsträgern beim Serienmeister, ehe für den Top-Stürmer Mitte April ein im Heimspiel gegen den LASK erlittener Mittelfußbruch das vorzeitige Saisonende bedeutete. Bis 30. Juni 2024 hat der 14-fache Teamspieler der "Nati" noch Vertrag bei den Roten Bullen, doch es könnte zum vorzeitigen Wechsel kommen. Juventus Turin und Galatasaray zählen zu den Interessenten.

Auch der AC Milan ist angeblich an Noah Okafor interessiert. Gegen die Italiener erzielte der Schweizer am 2. September 2022 in der Red Bull Arena beim 1:1 zum Champions League-Auftakt der Saison 2022/23 mit einem blitzsauberen "Torhüter-Tunnel-Tor" das 1:0-Führungstor.

"Knackpunkt" aktuelle Verletzung von Noah Okafor

Laut Medienberichten scheint der Österreichische Serienmeister auf einen Transfer von Noah Okafor vorbereitet, möchte der begehrte Stürmer den nächsten Step in seiner Laufbahn machen. Doch es könnte ein "Kaugummi-Transferthema" dieses Sommers werden, da der Schweizer mit nigerianischen Wurzeln nachwievor an seiner Mittelfußbruch-Verletzung laboriert.

Dass die "Alte Dame" aus Turin am jungen Roten Bullen aus der Mozartstadt interessiert, will der italienische Journalist Rudy Galetti auf Twitter wissen. Juventus Turin, im kommenden Jahr in der Champions League nicht dabei, stattdessen in der Conference League Quali vertreten, hat Noah Okafor "auf dem Zettel". Laut Galetti laufe bei Juve eine interne Evaluation bezüglich des Salzburger Stürmers.

Neben Galetti meldete sich ja bereits ein paar Tage zuvor ein Journalisten-Kollege aus der Türkei. So meint Ertem Sener, dass auch der türkische Meister Galatasaray Istanbul im Rennen um Noah Okafor mitmischt und Vize-Präsident Eden Timur seinem Trainer Okan Buruk einen Transfer des "Nati"-Spielers empfohlen habe. Als Dritter im Bunde wird auch der AC Milan gehandelt, gegen den die Salzburger im vergangenen Herbst in der Champions League-Gruppenphase spielten.

110 Einsätze, 34 Tore, 23 Assists für FC Red Bull Salzburg

Seit Jänner 2020 ist die Nr. 77 der Roten Bullen beim Serienmeister, wurde mit ihm 4x Österreichischer Meister und 3x ÖFB-Cup-Sieger und vor über 3 Jahren für rd. 11 Mio. Euro vom FC Basel verpflichtet. 110 Pflichtpartien mit stolzen 34 Toren und 23 Vorlagen belegen das Leistungsvermögen des Schweizers.

Sein aktueller Marktwert liegt bei 20 Mio. Euro (Quelle: Transfermarkt.at, 12.06.2023). Entscheidend bei einem Transfer wird sein, wie schnell der Rekonvaleszent nach seiner Verletzung wiedergenesen ist.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty