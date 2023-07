Im Juni absolvierte Pascal Fallmann für das ÖFB-U21-Nationalteam zwei Test-Länderspiele gegen Island und die Slowakei. Nach der Rückkehr aus seinem wohlverdienten Urlaub hätte der 19-jährige Abwehrspieler die gesamte Sommervorbereitung des SK Rapid Wien sowie das Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf absolvieren sollen. Doch der Rechtsverteidiger, Sohn von ADMIRAL 2. Liga-Trainer Jochen Fallmann (SKU Amstetten), ist nun nach Süddeutschland gereist und hat einen einjährigen Leihvertrag beim SC Freiburg II unterzeichnet. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

„Trauen Pascal in Zukunft Durchbruch beim SK Rapid absolut zu"

Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Pascal ist einer von den jungen Spielern, denen wir in Zukunft den Durchbruch beim SK Rapid absolut zutrauen und von dessen Qualitäten wir alle im Verein überzeugt sind. Durch den Abstieg von Rapid II in die Regionalliga Ost ist es für seine sportliche Entwicklung das Beste, auch in der kommenden Saison regelmäßig Spielminuten im Profifußball sammeln zu können.

Die deutsche dritte Liga hat in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass sie eine gute Plattform für talentierte junge Spieler ist, um dort den nächsten Entwicklungsschritt machen zu können.

"Große Chance für mich, auf hohem Niveau Spielminuten zu sammeln"

Pascal Fallmann zu seiner Leihe nach Freiburg: „Es ist eine große Chance für mich in der nächsten Saison auf hohem Niveau Spielminuten zu sammeln und mich bei einem erfolgreichen deutschen Verein weiterzuentwickeln. Ich möchte mich bei Markus Katzer und Rapid bedanken, dass man mir für diese Chance keine Steine in den Weg gelegt hat."

In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte Pascal Fallmann 25 Einsätze für den SK Rapid II in der ADMIRAL 2. Liga. Im April 2022 feierte der ÖFB-U21-Teamspieler beim Heimspiel gegen den Wolfsberger AC sein Bundesliga-Debüt für die Profimannschaft des SK Rapid. Es folgten im Bundesliga Europacup-Play-off gegen die WSG Tirol noch zwei weitere Einsätze!

