Wie ADMIRAL Bundesligist FK Austria Wien, in der abgelaufenen Saison 2022/23 Tabellenfünfter, am heutigen Samstag vermeldet, wechselt der 21-jährige Offensiakteur Can Keles leihweise für ein Jahr zu Fatih Karagümrük SK nach Istanbul. Der Siebte der Süper Lig 2022/23 besitzt eine Kaufoption. Siehe auch Sommer-Transfers der 12 ADMIRAL Bundesliga-Klubs.

10 Jahre bei Wiener Violetten

Der 21-jährige Offensivspieler (geb.: 02.09.2001) war seit 2013 bei der Austria, absolvierte 38 ADMIRAL Bundesliga-Einsätze und durchlief vom Nachwuchs, über die Akademie und die Young Violets alle Stufen bis zur Bundesliga-Mannschaft der Wiener Violetten.

Jugendvereine: ESV Haidbrunn-Wacker Wiener Neustadt, Wr. Neustadt, SK Rapid, Austria Wien (AKA).

𝗗𝗮𝗻𝗸𝗲, 𝗖𝗮𝗻! 👏💜



Can Keles wechselt leihweise für ein Jahr zu @karagumruk_sk. Der Siebte der Süper Lig 2022/23 besitzt eine Kaufoption.



Wir wünschen Can bei seinem neuen Verein und für seinen weiteren Karriereweg nur das Beste! 🫶#faklive #FAK pic.twitter.com/9SDk2K6VOH — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) July 8, 2023

Fotocredit: Josef Parak