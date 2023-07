ADMIRAL Bundesligist WSG Tirol unterliegt im Stubaital beim Probegalopp im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison 2023/2024 dem bulgarischen Vizemeister der Efbet Liga, ZSKA Sofia, am Samstag trotz ansprechender Leistung mit 1:2.

"...aber ich habe heute sehr viel gesehen, was mich positiv stimmt!"

Nach einer intensiven Trainingswoche inklusive Kurztrainigslager in Leogang (Salzburg) setzte es für die Silberberger-Elf gegen den bulgarischen Rekordmeister ZSKA Sofia die zweite Testspielniederlage der Sommervorbereitung. Den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 erzielte Rückkehrer Nik Prelec nach 27 Spielminuten.

WSG Tirol-Cheftrainer Thomas Silberberger: "Grundsätzlich bin ich mit dem Auftritt sehr zufrieden. Wir haben schwer ins Spiel gefunden, die ersten fünf Minuten konnten wir die Intensität der Bulgaren nicht annehmen. Nach dem billigen Gegentor haben wir die 1. Halbzeit mit extrem hohen Ballgewinnen und Pressing phasenweise genau das gespielt, was wir spielen wollen.

In der 2. Halbzeit haben die Jungs nahtlos daran anschließen können. Mit dem Pfostenschuss (Anm. Forst) hatten wir eine super Möglichkeit auf die Führung. Das 2:1 war dann ein gleich blöder Fehler wie zu Beginn der Partie. Fehler passieren, aber ich habe heute sehr viel gesehen, was mich positiv stimmt!"



Lukas Sulzbacher (Foto): "Man darf sich nicht von der Niederlage täuschen lassen. Ich glaube es war ein wirklich sehr guter Test nach einem anstrengenden Kurztrainingslager. Wir haben die Sachen, die wir im Trainingslager besprochen haben, teilweise schon gut umgesetzt.

Bis auf die fünf Anfangsminuten natürlich. In der 2. Halbzeit nach der Trinkpause haben wir es verpasst, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Da war dann viel Hin und Her. Ich glaub, dass das auch dem Gegner entgegengekommen ist."

ZSKA Sofia - WSG Tirol 2:1 (1:1)

Samstag, 8. Juli 2023 | 17:30 Uhr

Tore: 1:1 Prelec (27'); 0:1 Carre

WSG Tirol, Hz. 1: Stejskal - Ranacher - Bacher - Štumberger - Schulz - Müller - Sulzbacher - Kronberger - Ogrinec - Buksa - Prelec.

WSG Tirol, Hz. 2: Ozegovic - Jaunegg - Behounek - Okungbowa - Geris - Üstündag - Sulzbacher - Naschberger - Škrbo - Forst - Vötter



ZSKA Sofia (Startformation): Evtimov - Koch - Donchev - Mahmutovic - Sanyang - Lindeseth - Heintz - Youga - Shaghoyan - Carreazo - Estrada.

Schade! Unsere Grün-Weißen müssen gegen den bulgarischen Rekordmeister ZSKA Sofia trotz ansprechender Leistung eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Kopf hoch, Männer! 🟢⚪️



⏱️90’ | #CSKAWSG | 2:1 | #WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/XKwqhngOO0 — WSG Tirol (@WSGTIROL) July 8, 2023

Fotocredit: Hagleitner/WSG Tirol