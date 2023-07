Andreas Gruber, Manuel Polster, Doppelpacker Haris Tabakovic und Dominik Fitz treffen beim 5:1-Sieg - nach 0:1-Pausenrückstand (!) - im dritten Test der Sommervorbereitung von ADMIRAL Bundesligist FK Austria Wien gegen den Vierten der abgelaufenen ADMIRAL 2. Liga-Saison, den SV Horn, am Trainingsgelände der Generali-Arena. Gleich am Sonntag, den 9. Juli, geht es für die Veilchen um 16 Uhr auswärts in Lilienfeld mit dem nächsten Test weiter.

"Well done"...FAK-Sommer-Neuzugang Marvin Potzmann und Andreas Gruber, beide spielten schon beim LASK zusammen, bejubeln einen der 5 Treffer der Wiener Violetten.

Erfrischender Start - dennoch Pausenrückstand

Im Vergleich zum Testspiel am Dienstag gegen den Floridsdorfer AC kehrten Marvin Martins, Matthias Braunöder, Manfred Fischer und Marvin Potzmann, der den an der Hand verletzten Reinhold Ranftl ersetzte, in die Startelf zurück, die heute von Dominik Fitz als Kapitän angeführt wurde.

Die Veilchen starteten anfangs gut in die Partie und kamen zu zahlreichen Chancen. Die spektakulärste hatte wohl Matthias Braunöder, der in der dritten Spielminute nach einem geklärten Fitz-Freistoß aus 20 Meter abschloss und die Latte traf. Die Gäste aus Horn taten sich lange schwer, wirkten zu Beginn der Partie vom hohen Pressing der Favoritner überrascht. Dennoch gelang den Niederösterreichern der erste Treffer der Partie. Nach einem weiten Pass lief Marco Hausjell alleine auf Torhüter Mirko Kos zu und schob zum 1:0 ein. (41.)

5 Tore in Halbzeit 2 für Kapitän Fitz & Co.

Die zweite Halbzeit begann für die Veilchen mit einer regelrechten Eckball-Flut. Nach einer solchen Ecke landete der Ball bei Johannes Handl, seine Hereingabe fand Andreas Gruber, der in der zum Ausgleich einköpfte. (60.)

Kaum hatte der Schiedsrichter das Spiel wieder angepfiffen, eroberte Haris Tabakovic erneut den Ball und leitete ihn geschickt über James Holland zu Manfred Fischer weiter. Dieser bediente Marvin Potzmann, dessen Flanke ihren Weg zu Manuel Polster fand. Mit einem gezielten Kopfball brachte er die Veilchen in Führung.

Goalgetter Haris Tabakovic entschied die Partie mit einem eindrucksvollen Doppelpack für sich und sein Team. Zunächst verwandelte er nach einem herrlichen Lochpass von Dominik Fitz in der 63. Minute. Kurz darauf war Tabakovic erneut zur Stelle, als er nach einer Flanke von Manuel Polster in der 73. Minute das Tor erzielte.

Das schönste Tor und zugleich den Schlusspunkt der Partie besorge Dominik Fitz, der einen Freistoß perfekt ins Kreuzeck zirkelte. Damit gelang dem heutigen Kapitän in jedem der drei Vorbereitungsspiele ein direkter Freistoßtreffer.

FK Austria Wien – SV Horn 5:1 (0:1)

FK Austria Wien: Kos – Handl, Martins (Meisl, HZ), Galvão (Baltaxa, 65.) – Potzmann, Holland , Braunöder (Gruber, HZ), Guenouche (Polster, HZ) – Fischer, Tabaković, Fitz (K).

Tore: Gruber (60.), Polster (61.), Tabakovic (64., 73.), Fitz (84.); Hausjell (41.).

Fotocredit: FAK/Gottfried Wittmann