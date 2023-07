Von Donnerstag bis Samstag schlug ADMIRAL Bundesligist Austria Lustenau seine Zelte in den Bergen auf und nutzte auch heuer die Vielfalt der Natur und das Klima auf 1.450 Metern Höhe. Inmitten der atemberaubenden Kulisse der heimischen Alpen war der Tross um Cheftrainer Markus Mader ab Donnerstag im Hotel Gotthard in Lech am Arlberg zu einem Kurztrainingslager, ehe es am Samstag direkt weiter nach Südtirol ging. In St. Martin in Passeier steht heute ein Testspiel gegen den deutschen Zweitliga-Kultklub FC St. Pauli Hamburg an (16 Uhr).

"Starke Männer braucht das Land..."...und der Bundesliga-Vorjahres-Aufsteiger aus Vorarlberg für die nächsten Herausforderungen in der Saison 2023/2024.

Physiologische Körper-Anpassung an geringere Sauerstoffverfügbarkeit

Am Tag der Ankunft stand nachmittags eine kurze Trainingseinheit beim Lecher Sportpark auf dem Programm, ehe der Abend beim Fischteich mit einem gemeinsamen Essen abgeschlossen wurde. Den Freitagvormittag verbrachten die Profis aus dem Rheintal erst im Fitnesscenter des Sportparks, bevor einige Stunde später noch ein weiteres Training auf dem Rasen abgehalten wurde.

­­Der Grundgedanke hinter dem Höhentraining basiert auf den physiologischen Anpassungen des Körpers an die geringere Sauerstoffverfügbarkeit in höher gelegenen Gebieten. In höheren Lagen ist der Luftdruck niedriger, was zu einem geringeren Sauerstoffpartialdruck führt. Dieser Sauerstoffmangel regt den Körper an, verschiedene Anpassungen vorzunehmen, um den Sauerstofftransport und die Sauerstoffnutzung zu optimieren.

„Die Trainings in dieser Höhe sind natürlich was ganz anderes für die Spieler. Zudem fördern solche Trainingslager auch immer den Zusammenhalt im Team“, so Austria-Cheftainer Markus Mader über die Einheiten in der Arlberg-Region.

Heute Testspiel gegen "Kiez-Kicker" aus Hamburg

Für die Austria ging es nach dem Aufenthalt in Lech am Samstag direkt weiter nach Südtirol. In St. Martin in Passeier steht am heutigen Sonntag ein Testspiel gegen den deutschen Zweitligisten FC St. Pauli, die "Kiez-Kicker" aus Hamburg, an.

Danach geht es für die Lustenauer zurück an den Rhein. Der Pflichtspiel-Auftakt für Pius Grabher und Co. folgt dann am 22. Juni, um 17:30 Uhr, mit dem ÖFB-Cup-Spiel bei der SPG Mötz/Silz.

Fotocredit: SC Austria Lustenau