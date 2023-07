Nach dem dreitägigen Höhen-Trainingslager in Lech am Arlberg erlebte ADMIRAL Bundesligist SC Austria Lustenau im Testspiel am Sonntag im Hugo-Ciatti-Stadion in St. Martin (Passeier/Südtirol) gegen den deutschen Zweitliga-Kultklub FC St. Pauli eine "unsanfte Landung". Bereits nach 32 Spielminuten lagen die Vorarlberger gegen die "Kiez-Kicker" um den erst 30-jährigen Cheftrainer Fabian Hürzeler sowie den Ex-LASKler Johannes Eggestein und den Eisenstädter Innenverteidiger David Nemeth (ehem. SK Sturm Graz) mit 0:5 hinten, am Ende steht ein 1:7. Vierter Testspielsieg für die Hamburger in Serie!

Nachdenklicher Markus Mader. Der 55-jährige SC Austria Lustenau-Coach erlebte ein de-ja-vus an das ein und andere Vorbereitungsspiel auf die Frühjahrssaison im Jänner.

Nach halber Stunde bereits 5:0 für St. Pauli

Nach den beiden Testspielen gegen Schweizer Klubs mit unterschiedlichen Resultaten - 1:2-Niederlage vs. Grashoppers Zürich, 2:1-Sieg gegen SC St. Gallen 1879 - kamen die Mader-Mannen gegen den deutschen Kultklub aus der Hafenstadt Hamburg gehörig "unter die Räder" und zollten den intensiven Trainingseinheiten im dreitägigen Höhentrainingslager womöglich doch Tribut. Bereits nach einer halben Stunde lag der deutsche Zweitligist mit 5:0 vorn.

Dabei hatten auch die Braun-Weißen vier intensive Trainingstage im Sommercamp in Südtirol hinter sich, doch Cheftrainer Fabian Hürzeler erwartete im Vorfeld des Testspiels dennoch einen dominanten Auftritt seines Teams: "Wir wissen, dass die Jungs müde sind, und werden das Spiel dementsprechend einordnen. Trotzdem wollen wir dominant agieren“. Der 30-jährige Deutsche weiter: „Ein Fokus liegt auf dem Spiel mit dem Ball." Es gehe darum, „im letzten Drittel bessere Entscheidungen zu treffen."

Austria Lustenau sei eine Mannschaft, die Fußball spielen kann, aber auch körperlich robust auftreten wird. „Da werden wir wieder maximal gefordert“, so der junge Trainer, der zudem ein Augenmerk darauf legte, die taktischen Grundordnungen mit einer Vierer- bzw. Dreierkette zu verfeinern.

Gesagt, getan...letzendlich wurde es geradezu eine Demonstration, ein Klassenunterschied...mit früher Entscheidung. Nachdem Mittelfeldspieler Marcel Hartel bereits nach 40 Sekunden per Abstauber das 1:0 erzielte und in der Anfangsviertelstunde einen Doppelpack für die St. Paulianer schnürte (1./14.), tat sich der 27-jährige Kölner auch als Vorbereiter hervor. Seinen schönen Pass vollendete der gebürtige Londoner Oladapo Joshua Afolayan mit einem gefühlvollen Heber über Keeper Helac zum 4:0 gegen die überforderten Vorarlberger.

Kurioser Treffer vom Hinterkopf des Hamburger Keepers

Denen beim Stand von 0:5 nach 40 Minuten dann zumindest Ergebniskosmetik gelang durch den Brasilianer Anderson zum 1:5. Ein kurioser Treffer: Der bosnische Keeper Nikola Vasilj bekam den nach einem Pfostenschuss aus 20 Metern von Anderson an den Hinterkopf, ehe das Spielgerät von dort im Netz landete.

Das war dann auch der Pausenstand, der Ländle-Klub durfte endlich mal durchschnaufen.

Stürmte in der Saison 2020/2021 für den LASK: Der 25-jährige Hannoveraner Johannes Eggestein.

Ex-LASKler Eggestein macht halbes Dutzend voll

Zu Beginn des 2. Durchgangs tauschte St. Pauli-Coach Hürzeler seine komplette Elf einmal aus. Erstmals lief auch Neuzugang Danel Sinani als Außenstürmer für den FC St. Pauli auf, während Ex-LASK-Stürmer Johannes Eggestein (Bruder von Maximilian Eggestein vom SC Freiburg) nach Cornerball von Sinani das "halbe Dutzend" für den Klub mit dem Totenkopf in der Vereinsfarbe vollmachte.

Damit nicht genug! Ein Österreicher setzte den Schlusspunkt für St. Pauli: der 22-jährige Eisenstädter David Nemeth. Wiedermal war Saad der Sieger im Eins-gegen-Eins mit seinem Gegenspieler und seine lange Hereingabe fand David Nemeth am zweiten Pfosten. Der Innenverteidiger vollendete per Kopfball aus kurzer Distanz (74.) zum 7:1-Endstand aus Sicht der Kiez-Kicker.

Eine herbe Niederlage für den Tabellenachten der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga-Saison.

SC Austria Lustenau vs. FC St. Pauli 1:7 (1:5)

SC Austria Lustenau: Helac; Maak (K), Grujcic, Mätzler; Anderson, Gmeiner, Grabher, Marte; Surdanovic (46. Rhein); Schmid, Fridrikas. Trainer: Markus Mader.

FC St. Pauli: Vasilj (46. Burchert) - Medić (46. Nemeth), Smith (46. Boukhalfa), Mets (46. Dźwigała) - Saliakas (46. Günther), Metcalfe (46. Aremu), Hartel (C) (46. J. Eggestein), Treu (46. Ritzka) - Afolayan (46. Sinani), Otto (46. Albers), Amenyido (46. Saad). Trainer: Fabian Hürzeler.

Torfolge: 0:1 (1.) Hartel, 0:2 Otto (6.), 0:3 Hartel (14.), 0:4 Afolayan (24.), 0:5 Metcalfe (32.), 1:5 Vasilj/ET (40.), 1:6 J. Eggestein (64.), 1:7 Nemeth (74.).

Gelbe Karten: Marte / -

Fotocredit: Josef Parak und Harald Dostal/www.sport-bilder.at