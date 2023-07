ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz präsentierte heute das neue Heimtrikot für die Saison 2023/24. Als Location dafür wurde bewusst der Pöstlingberg gewählt, um so auch die Verwurzelung zur Stadt Linz zum Ausdruck zu bringen. Das neue Trikot präsentierten aus der U14-Mannschaft der Blau-Weißen Nick Deutschbauer & Javier Vargas Diaz, aus der Frauen-Mannschaft Emilia Holzinger & Edina Avdic sowie aus Meister-Mannschaft der abgelaufenen ADMIRAL 2. Liga-Saison Danilo Mitrovic, Tobias Koch, Zweitliga-Torschützenkönig Ronivaldo und Kapitän Michael Brandner.

Orientierung am klassischen Design der Fußballmannschaft des SK VÖEST Linz

Das Trikot wurde in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur artgroup sowie den Kooperationspartner des Klubs und Ausrüster machsport und uhlsport produziert. Man orientierte sich an einem klassischen Design der Fußballmannschaft des SK VÖEST Linz, der Ausgangspunkt war ein vergangenes Trikotdesign aus Mitte der 80er Jahre.

Ein schlichtes und edles Nadelstreifen-Design, bei dem Highlights und Akzente gesetzt wurden, unter anderem das Wappen mit einem hochwertigen Mesh- und Silikon-Flock. So gelang es auch die emotionale Verbundenheit zum SK VÖEST Linz zu zeigen. Zusätzlich entschieden sich die Blau-Weißen bewusst für ein Trikot, welches zu 100% aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird.

"...gemeinsam in neue Ära einzutreten"

„Mit unserem neuen Heimtrikot wollen wir die Wurzeln des Klubs in Linz, die emotionale Tradition und Verbundenheit zum SK VÖEST Linz sowie Innovation und Nachhaltigkeit verbinden. Wir freuen uns damit gemeinsam mit dem neuen Hofmann Personal Stadion und zusammen mit unseren Fans in eine neue Ära einzutreten“, so Christoph Peschek, Geschäftsführer FC Blau-Weiß Linz.

Es ist so weit! Wir präsentieren unser neues Heimtrikot für die Saison 2023/24



Ab sofort bei machsport erhätlich: https://t.co/kBuzuXcB0h pic.twitter.com/DHeFcXIOHR — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) July 10, 2023