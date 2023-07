Am heutigen Montag verbringt der ADMIRAL Bundesliga-Kader des SK Rapid Wien den letzten vollen Tag im in Kooperation mit BURGENLAND Tourismus durchgeführten Trainingslager im AVITA Resort zu Bad Tatzmannsdorf. Bei hochsommerlichen Temperaturen stehen zwei Einheiten auf dem Programm, am morgigen Dienstag dann am Vormittag eine weitere, ehe die Schützlinge von Cheftrainer Zoran Barišić im Anschluss retour nach Wien reisen. In Kirchschlag in der Buckligen Welt wird noch ein Zwischenstopp eingelegt, mit Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten Sigma Olmütz (18 Uhr).

Freitag Testspiel vs. Drittligist St. Johann, Samstag Saison-Startfest im Allianz Stadion

Nach einem trainingsfreien Mittwoch wird dann die Vorbereitung auf die anstehende Saison 2023/2024 fortgesetzt, am Freitag ist noch ein weiteres Trainingsmatch (gegen den Regionalligisten St. Johann) geplant, dieses allerdings ohne Zuschauer und Livestream.

Am Samstag folgt dann in Hütteldorf das traditionelle Saisonstartfest, der Tag der offenen Tür 2023! Die Veranstaltung - natürlich bei freiem Eintritt - startet um 14:00 Uhr mit einem kurzen Showtraining im Allianz Stadion. Für alle, die mit dem PKW anreisen, hat die Rapid Garage ab 13:00 Uhr geöffnet, der Einlass über die Allianz Tribüne (Zugang Keißlergasse) beginnt um 13:30 Uhr, die grün-weißen Fans erwartet wie gewohnt ein vielfältiges Rahmenprogramm, für Speis und Trank ist ebenso gesorgt wie für viele Unterhaltungsmöglichkeiten für Kids.

Um 15:30 Uhr folgt die Vorstellung des neuen Puma-Auswärtsstrikot und im Anschluss die traditionelle Mannschaftspräsentation. Nicht fehlen darf ab ca. 16:15 Uhr die große Autogrammstunde mit allen Trainern & Spielern, die in einem schattigen Bereich in der Nordtribüne geplant ist. Abgeschlossen wird der Tag der offenen Tür mit der großen Tombola-Verlosung, um 18:00 Uhr schließen dann die Pforten des Allianz Stadions wieder.

Testspiel-Highlight gegen "Eisern Union" aus Berlin

Nächste Woche steigt dann im Stadion An der Alten Försterei noch ein attraktives internationales Testspiel beim Champions-League-Starter FC Union Berlin. Die Partie gegen die Mannschaft um Ex-Rapidler Christopher Trimmel findet am Mittwoch, 19. Juli, ab 18:15 Uhr in Köpenick statt.

Vier Tage später steht dann mit der 1. Runde im UNIQA ÖFB Cup das erste Pflichtspiel der Saison 2023/24 auf dem Programm. Rapid bestreitet dies als Gast von SR Donaufeld am Sonntag, 23. Juli, ab 17:45 Uhr in Hernals, in der legendären Heimstätte des Wiener Sportclubs.

Ein paar Eindrücke von unserem gestrigen öffentlichen Training in Bad Tatzmannsdorf auf #RapidTV



📺 https://t.co/2FG1Ov5xly#skrapid #SCR2023 — SK Rapid (@skrapid) July 10, 2023