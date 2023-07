Wenn die Austria Klagenfurt am morgigen Dienstag (17 Uhr) auf dem Sportplatz Glanegg auf ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger DSV Leoben trifft, wird das Testspiel zu einem Wiedersehens-Treffen. Im Aufgebot der Steirer stehen gleich vier Spieler, die schon bei den Kärtner Violetten spielten: Torhüter Zan Pelko, Verteidiger Florian Freissegger, Mittelfeld-Mann Philipp Hütter und Stürmer Thomas Hirschhofer.

"Werden uns an eine oder andere Anekdote sicher erinnern"

SK Austria Klagenfurt-Team-Manager Sandro Zakany: „Ich habe bei der Austria mit allen zusammengespielt und freue mich darauf, die Burschen mal wiederzusehen. Ganz bestimmt ergibt sich nach dem Match die Gelegenheit, über alte Zeiten zu sprechen. Wir haben ja gemeinsam einiges erlebt am Platz und auch daneben. Da werden wir uns an die eine oder andere Anekdote sicher erinnern."

Das dürfte in erster Linie auf Philipp Hütter (Foto) zutreffen, der von 2017 bis 2022 für die Waidmannsdorfer kickte und mit dem Klub auch den Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga feierte. In 114 Pflichtspielen kam der 32-jährige Mittelfeldspieler (geboren in Bruck an der Mur) für die Austria zum Einsatz, achtmal davon im Oberhaus, ehe sich der gebürtige Steirer nach der Herbstsaison dem DSV Leoben anschloss – und in diesem Sommer erneut aufstieg.

Immerhin vier Jahre, von 2016 bis 2020, hütete Zan Pelko in 106 Partien den Kasten der Klagenfurter. Rechtsverteidiger Florian Freissegger durchlief die Akademie des Wolfsberger AC, wechselte 2016 zur Austria Klagenfurt, blieb drei Jahre und kam in dieser Zeit auf 21 Einsätze. In der Saison 2017/18 stand Stürmer Thomas Hirschhofer beim SKA unter Vertrag, in der Statistik stehen 33 Spiele, in denen er 15-mal traf.

Pacult kontra Jancker: Ex-Torjäger-Duell an der Seitenlinie

Zu einem prominenten Duell kommt es auch an der Seitenlinie: Peter Pacult (ehem. Top-Torjäger TSV 1860 München) misst sich mit Carsten Jancker (beide mit ausgeprägter SK Rapid Wien-Vergangenheit), der als Profi seine größten Erfolge mit dem FC Bayern München feierte, mit dem deutschen Rekordmeister die Champions League und den Weltpokal gewann, Meister und Cupsieger wurde.

In Österreich holte der deutsche Vizeweltmeister von 2002 im Jahre 1996 mit dem SK Rapid Wien den Meistertitel. Nun führte der 48-jährige, in der ehemaligen DDR Geborene, die Steirer als Trainer in den Profifußball zurück.

Für die Austria ist es der vierte und vorletzte Test im Rahmen der Vorbereitung auf die Saison 2023/24. Nach souveränen Erfolgen über DSG/ATUS Ferlach (9:1) und den ATSV Wolfsburg (9:0) setzte es zuletzt am Freitag eine Niederlage gegen den Zweitligisten FC Liefering (1:4).

Während das Jancker-Team bisher Viertligist Tillmitsch (2:0) besiegt und dann gegen die Bundesligisten RZ Pellets WAC (2:1) und TSV Egger Glas Hartberg (0:0) aufhorchen ließ.

Foto: Harald Dostal/fodo.media