Er absolvierte 24 Spiele für das ÖFB-U21-Team, 252 ADMIRAL Bundesliga-Einsätze für den SV Mattersburg, FC Red Bull Salzburg und zuletzt den TSV Egger-Glas Hartberg, wurde mit den Roten Bullen 4x Österreichischer Meister und 3x ÖFB-Cup-Sieger: Patrick Farkas. Der 30-jährige Rechtsverteidiger kehrt nun zu seinem Jugendverein SV Oberwart zurück. In die Regionalliga Ost. Was für ein Transfercoup für den Drittligisten SV Klöcher Bau Oberwart! Siehe auch Sommer-Transfers ADMIRAL Bundesliga.

Dynamischer Rechtsverteidiger Patrick Farkas, der hier im Dress des TSV Hartberg Alexander Prass vom SK Sturm Graz enteilt.

"Verlorener Sohn" kehrt nach Oberwart zurück

Von 2017 bis 2021 spielte Patrick Farkas (geb.: 09.09.1992 in Oberwart) beim FC Red Bull Salzburg und absolvierte als Rechtsverteidiger 61 Pflichtpartien (5 Tore, 10 Assist) für den Serienmeister. Im Sommer 2021 führte der Weg des Außenspielers dann aus der Mozartstadt in die Schweiz zum FC Luzern, von wo aus er nach einem halben Jahr im Winter zum TSV Egger-Glas Hartberg wechselte.

In eineinhalb Jahren kam der Routinier zu 33 Einsätzen (4 Assists) für die Ost-Steirer, wo er keinen neuen Vertrag erhielt.

Nun kehrt Patrick Farkas in seinen Geburtsort und zu seinem Jugendverein, der die abgelaufene Saison in der Regionalliga Ost als Tabellen-12. beendete, zurück und schlägt ein neues Kapitel in seiner Fußball-Laufbahn auf.

Jugendvereine: Oberdorf (ab August 2001), Oberwart, BNZ Burgenland

