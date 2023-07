Nachdem SK Rapid-Rückkehrer Guido Burgstaller von den grün-weißen Fans schon zum „Rapidler des Jahres 2022“ gewählt wurde und der 34-jährige Kärntner als erster Hütteldorfer seit Steffen Hofmann vor 13 Jahren die Torschützenkrone der ADMIRAL Bundesliga holte, folgte nun eine weitere schöne Auszeichnung: Rapidler der Saison 2022/2023.

Einer seiner 21 ADMIRAL Bundesliga-Treffer von Guido Burgstaller, der souverän Torschützenkönig der vergangenen Saison wurde.

Dauerbrenner Burgstaller: 43 Pflichtpartien für Rapid in Saison 2022/23

Selten war eine Wahl so klar: Über 80 Prozent der rund 10.500 via skrapid.at und der grün-weißen App abgegebenen Stimmen gingen an den im vergangenen Sommer vom FC St. Pauli retour gekommenen Kärntner, der somit in überlegener Manier zum „Rapidler der Saison 2022/23“ gekürt wurde. Ein Rekordvorsprung in dieser Wahl, die über online-Voting erstmals vor über 20 Jahren durchgeführt wurde und deren erster Sieger mit Dejan Savićević ein absoluter Weltstar war. Am nächsten kommt dem Torgarand übrigens noch Torhüter Niklas Hedl, auf Rang 3 folgt Vorjahressieger Marco Grüll.

Guido Burgstaller verpasste in der abgelaufenen Saison lediglich eines der 44 Pflichtspiele, insgesamt brachte es der SK Rapid-Kapitän auf 3.607 Einsatzminuten, in denen er 25 Treffer erzielen und acht weitere direkt vorbereiten konnte.

Vor dem ersten Heimspiel der bald beginnenden Saison (Samstag, 5. August ab 17:00 Uhr gegen den SCR Altach) erhält der frischgebackene Rapidler der Saison für seine Wahl eine schöne Erinnerungstrophäe.

"Konnten Rapid-Fans in der letzten Saison zu selten Grund zur Freude bereiten"

Guido Burgstaller meint zu seiner Wahl: „Ich weiß, dass wir den Rapid-Fans in der letzten Saison zu selten Grund zur Freude bereiten konnten, umso mehr möchte ich mich dafür bedanken, dass so viele ihre Stimme abgegeben haben.“

Die ersten und letzten via skrapid.at gewählten Rapidler der Saison

2001/02: Dejan Savićević

2002/03: Roman Wallner

2002/03 und 2005/06: Helge Payer

2003/04 und 2004/05: Steffen Hofmann

2017/18: Stefan Schwab

2018/19: Mario Sonnleitner

2019/20: Taxiarchis Fountas

2020/21: Maximilian Ullmann

2021/22: Marco Grüll

Fotocredit: Josef Parak