Der FC Red Bull Salzburg vermeldet heute, dass zwei weitere Spieler verliehen werden. So geht Kilian Ludewig als Leihspieler zum deutschen 3. Ligisten TSV 1860 München, während Lucho Vasquez - wie bereits berichtet - ein weiteres Jahr beim ADMIRAL 2. Ligisten Kapfenberger SV 1919 bleiben wird. Der 20-jährige Kolumbianer geht mit den Falken in die neue Saison 2023/2024.

Kilian Ludewig zum 5. Mal von Roten Bullen verliehen

Kilian Ludewig wechselt in die 3. deutsche Liga, wo der 23-jährige Hamburger bei den Münchener Löwen einen Leihvertrag bis zum Ende der Saison unterschreibt.

Der deutsche Außenverteidiger kam 2018 zum FC Red Bull Salzburg und war seither u. a. Kooperationsspieler beim FC Liefering sowie zur Leihe beim FC Barnsley, bei Schalke 04, Willem II Tilburg und Aalborg BK.

Lucho Vasquez spielt weiter für den KSV 1919

Lucho Vasquez bleibt eine weitere Saison Kooperationsspieler beim Kapfenberger SV in der ADMIRAL 2. Liga. Der 20-jährige kolumbianische Verteidiger kam im Jänner 2021 aus seiner Heimat nach Salzburg und war bis jetzt als Kooperationsspieler beim SV Horn und FC Liefering im Einsatz. In der vergangenen Saison wechselte Vasquez dann nach Kapfenberg, wo er für die Steirer 22 Matches (1 Tor) absolviert hat und auch in der kommenden Saison spielen wird.

OFFIZIELL: Lucho #Vasquez bleibt eine weitere Saison Kooperationsspieler beim Kapfenberger SV in der ADMIRAL 2. Liga.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty