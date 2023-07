Nach Etfhymios Koulouris (Pogon Stettin) und Thomas Sabitzer (RZ Pellets WAC) verlässt mit Marcel Monsberger ein weiterer Stürmer den LASK. Der 22-jährige Wolfsberger war bereits von den Linzern an Vorwärts Steyr und zuletzt den Floridsdorfer AC verliehen worden und wechselt nun fix zum ADMIRAL 2. Ligisten SKU Amstetten, dem Kooperationspartner des ADMIRAL Bundesligisten aus Oberösterreich. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

Marcel Monsberger (geb. am 12. März 2001 in Wolfsberg im Lavanttal) absolvierte in der abgelaufenen Saison 29 Zweitliga-Einsätze für den FAC und erzielte dabei 6 Tore für die Floridsdorfer (plus 4 Assists).

124 Zweitliga-Einsätze für 3 Klubs

Nach einer zuletzt zweijährigen Leihe zum Floridsdorfer AC bleibt Marcel Monsberger somit in der ADMIRAL 2. Liga und schließt sich dem SKU Amstetten an. Der ehemalige ÖFB-Juniorenteamspieler verlässt die Linzer damit ohne Pflichtspieleinsatz, stattdessen absolvierte der 2018 aus Wolfsberg verpflichtete Stürmer insgesamt 124 Zweitligaeinsätze für den FAC, Vorwärts Steyr und die OÖ Juniors.

Mit Marcel Monsberger holen die Amstettener nach Marco Sulzner und Dominik Weixelbraun (beide per Leihe) in diesem Sommer den dritten Spieler von Kooperationspartner LASK.

